■新イベント「黄巾の乱鎮圧戦」概要

三国時代の幕開けの契機となった「黄巾の乱」をテーマに、各地で蜂起する黄巾党の反乱の平定を目指す期間限定イベント「黄巾の乱鎮圧戦」を開催いたします。全9つのイベント専用ステージをプレイし、倒した敵兵の数に応じて付与されるポイントを集めましょう。各ステージのクリア報酬のほか、個人での討伐ポイント達成報酬、さらに全プレイヤーの合計討伐ポイント達成報酬として、金貨や★3-6 武将巻物、★5武器箱/防具箱といった、豪華アイテムをプレゼントいたします。

本イベントでは、日替わりでボーナス属性が設定され、該当属性の武将を出陣させることで通常より多くのポイントが獲得できます。また、一度使用した武将は休憩状態となり、翌日00:00まで出陣できなくなります※ので、多くの武将を育成し、総戦力を上げて臨むのが大量ポイント獲得のカギとなります。

※休憩状態は金貨を使用してリセットすることも可能です。

開催期間:2018年10月17日(水)~10月31日(水)メンテナンス前まで

■新キャラクター「鮑三娘」が登場!

★3以上の武将が獲得できる武将ガチャに、新キャラクター「鮑三娘」(ホウサンジョウ)を追加いたしました。

キャラクター紹介

鮑家の三女。戦場で出会った関索に興味を持ち、そのままついてまわるようになる。物怖じせず、明るく前向きな性格。

勢力:蜀

武器:旋刃盤

(C) コーエーテクモゲームス All rights reserved.(C) 2018 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.(C) SO-CAYENNE MOBILE ENTERTAINMENT CO.,LTD. All Rights Reserved.