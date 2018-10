【特別映像公開！】「ストレンジャー・シングス」 共演者が語るミリー・ボビー・ブラウンの魅力とは？

カルト的人気を誇るNetflixオリジナルシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で大人気のキャラクター「11(イレブン)」を演じたミリー・ボビー・ブラウンに世界中が大注目!女優として早くも業界人を驚かせている彼女の魅力に迫る特別映像が解禁!撮影秘話も聞けちゃう!

あらすじ

舞台は、1980年代のインディアナ州の小さな町ホーキンス。突然姿を消した少年ウィルの失踪事件を巡り、家族や友人、地元警察が不可解な事件に巻き込まれていく…。

ウィルを探す親友3人が見つけたのは、謎の少女「11(イレブン)」。すべての不可解な謎をつなぐ、小さな町に隠された恐ろしい秘密とは…。

シーズン1配信直後から世界的に爆発的ヒットとなりシーズン3の制作も決定したNetflixオリジナルシリーズ 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。各界のセレブにもファンが多く、女優クリステン・ベルや男優アーロン・ポール、歌手ショーン・メンデス、作家スティーヴン・キングもハマっているとか。

そんな本作でキーキャラクター「11(イレブン)」を演じるミリー・ボビー・ブラウンに世界中が熱視線!この度、そんな彼女の魅力に迫る特別映像が到着しました。 そこでは彼女の“人生を変えた”と言っても過言ではない超貴重なオーディション映像を見ることができるほか、クリエイターのザ・ダファー・ブラザーズ(製作総指揮/監督/脚本) やショーン・レヴィ(製作総指揮/監督)の生の声を聴くことができます。ショーンは彼女の演技力を大絶賛!「ミリーは言葉を使うことなく、多くを伝えることができるんだ」とのこと。さらに共演者も登場し、彼女の魅力について赤裸々に語っています。

Netflixオリジナルシリーズ

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

シーズン1~2Netflixにて独占配信中。

https://www.netflix.com/StrangerThings

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Millie Bobby Brown attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Dan MacMedan/Getty Images)

ハリウッド版『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ(原題)』の主演を務めることも発表され、今では大活躍の彼女ですが、実は、家族が女優になりたいという娘の夢をサポートすべく、すべての財産を投げうって一家でイギリスからハリウッドへ移住するも、なかなかオーディションに受からず、イギリスへ戻らざるを得ない状況に陥ってしまったという過去があるそう。そんな中、本作のオーディションを受け、見事重要なイレブン役を勝ち取ったブラウン。いかに本作が彼女にとっても大切な作品であるかがわかりますね。

LOS ANGELES, CA - MAY 19: Actress Millie Bobby Brown (R) and Noah Schnapp arrive at the #NETFLIXFYSEE event for 'Stranger Things' at Netflix FYSEE at Raleigh Studios on May 19, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Rodin Eckenroth/Getty Images)

人気を裏付けるように私生活への注目度もあがっており、すでにゴシップ誌のターゲットに。先日までYoutuberでありシンガーのジェイコブ・ザルトリウスとの交際が報じられていましたが7か月で破局。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Noah Schnapp (L) and Millie Bobby Brown attend the 70th Emmy Awards Governors Ball at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

その後新たな恋の噂はまだ届いておらず、仕事や友人との付き合いに時間を割いている様子。中でも本作の共演者ノア・シュナップ(ウィル役)とはとっても仲良し。キュートなふたりがカップルになることを夢見るファンもちらほら。今後も目が離せない彼女の撮影秘話を知ることができる特別映像は必見です!

Netflixオリジナルシリーズ

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

シーズン1~2独占配信中

https://www.netflix.com/StrangerThings