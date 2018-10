■かぼちゃを投げて大乱戦!?ハロウィン装備で大暴れ!

季節感あふれる「ハロウィンガチャ」ならびに「ハロウィンステップアップガチャ」が登場しました。新武器の特色は、各武器に付くスキルの1つ「パンプキンボム」です。敵に向かってかぼちゃの形をした爆弾を飛ばせ、武器によってスキルの効果はさまざま。かぼちゃはゆっくりと飛び、敵に当たったり、一定距離を飛行したりすると自爆して周囲の敵にダメージを与えます。一足先にハロウィン気分で戦場を駆け巡りましょう!

ステップアップガチャは11連ガチャを回すたびに1ステップずつ進み、1ステップ目、3ステップ目、5ステップ目の11連ガチャでは★4装備を必ず1つ入手できます。

各武器の「パンプキンボム」特徴

片手剣

飛行距離や爆発の威力のバランスが取れたスキル。

大剣

爆発の威力が高く、大ダメージを与える。ただしクールタイムが長い。

短剣

爆発に巻き込んだ相手を毒状態にし、継続ダメージを与える。爆発の威力は低いが、ゆっくりと体力を削る。

弓

飛行距離が一番長く、遠距離から使用できる。

杖

飛行距離が長く、爆発に巻き込んだ相手にダメージを与える。爆発の威力は低いが、ダウンさせて足止めする。

スキル「パンプキンボム」発動!

周囲を巻き込んでド派手な大爆発!

ハロウィンガチャ実施期間

2018年10月17日(水)12:00~2018年10月31日(水)23:59

■ハロウィンログインキャンペーン実施!

「ハロウィンログインキャンペーン」では、毎日便利なアイテムやオーブを日替わりでプレゼント。期間中毎日ログインすると、なんと合計10,000オーブ(計ガチャ20回分)が手に入ります。受取期間は毎日0:00から23:59まで。報酬は日替わりでオーブの他にアイテムも含むため、忘れずにログインして受け取りましょう!

ハロウィンログインキャンペーン内容

10月17日(水):1,500オーブ

10月18日(木):ラッキーストーン×2

10月19日(金):1,000オーブ

10月20日(土):キャンセルストーン×2

10月21日(日):1,500オーブ

10月22日(月):ハイリジェネレート×200

10月23日(火):1,000オーブ

10月24日(水):ハイポーション×50

10月25日(木):1,000オーブ

10月26日(金):命の灯火×3

10月27日(土):1,500オーブ

10月28日(日):経験の書(大)×5

10月29日(月):1,000オーブ

10月30日(火):ゴールドの書(大)×5

10月31日(水):1,500オーブ

ハロウィンログインキャンペーン開催期間

2018年10月17日(水)0:00~2018年10月31日(水)23:59

