【『ウォーキング・デッド』】ポリアンナ・マッキントッシュってこんな人！トリビア＆画像5選

『ウォーキング・デッド』でゴミ山集団のリーダーを演じ、独特な雰囲気で人々を魅了するポリアンナ・マッキントッシュ。シーズン9ではその魅力が増し、気になってるという方も多いはずです♡今回はそんなポリアンナの素顔が分かるトリビアと素敵な画像をお届けいたします!さらに好きになっちゃうかも?!

『ウォーキング・デッド』スカベンジャーズ(ゴミ山集団)のリーダーであるジェイディスを演じているポリアンナ・マッキントッシュ。

個性的な顔立ちとゆったりした口調がミステリアスな彼女はクセになる存在ですよね。

演じているポリアンナはどんな女優さんなのでしょうか?気になるその彼女をご紹介!

モデルとしても活躍。ポリアンナ・マッキントッシュって?

Luca Magazine

名前:ポリアンナ・マッキントッシュ(Pollyanna McIntosh)

生年月日:1979年3月15日生まれ

出身:イギリス スコットランド

身長:180cm

スラリとしたポリアンナは180cmのスレンダーな女性。女優だけでなくモデルとして活躍もしていますから、納得の身長の高さです。

『ウォーキング・デッド』ではシーズン7の第10話から登場

AMC

ポリアンナ演じるジェイディスはシーズン7の第10話で初登場。

ゴミ山を拠点に活動しているグループのリーダーで、どこか未来人的な雰囲気を身にまとっているのが特徴的です。

独特な雰囲気のジェイディスですが、シーズンを重ね物語が進むにつれてそのルックスもガラリと変化していきます。

その変貌ぶりはさすがモデルさんといったところでしょうか?ぜひともジェイディスのルックスに注目してみてくださいね。

AMC / The Walking Dead Season 9より

『ウォーキング・デッド』のキャストとはとても仲良し♡

ポリアンナは『ウォーキング・デッド』のキャストとも仲良し!彼女のInstagramには微笑ましい数々のショットが多く投稿されています。

シーズン9のプレミアでロジータ・エスピノサ役のクリスチャン・セラトスとパシャリ。

マギー・リー役のローレン・コーハンとパシャリ。

サイモン役のスティーブン・オッグともパシャリ。ドラマでは見れない笑顔!

番組のキャストとはもちろん、『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』のマギー・グレイスとの貴重なショットも!

意外な素顔も!?ポリアンナの4つのトリビア

現在のポリアンナを築き上げたトリビアを少しだけご紹介。意外な素顔も知れちゃうかも!?

①演技は10代の頃から開始。子供の頃はやんちゃすぎる子供だった

ポリアンナは10代の頃に演技の活動を始めた。

9歳の頃、あまりにも元気いっぱいすぎる子供だったため、その余分なエネルギーを週に一回ある演技の授業に充てていた。これは母のアイデアで、今はそのアイデアが報われている。

大学でドラマや演劇について学び、舞台、映画、テレビ番組の仕事をしてきた。ビデオゲームの声優を務めたこともある。

②グラント・ショーと結婚していた過去も

Grant Show and Pollyanna McIntosh in West Hollywood, Calif. on Sept. 17, 2007 (Photo: E. Charbonneau/Getty Images)

俳優のグラント・ショーと2004年に結婚したが、2011年に離婚。

③過去には大きめサイズのブランドのモデルも

現在はスレンダーなポリアンナだが、過去には「プラスサイズ(普通より大きめのサイズ)」のモデルを務めていた。

仕事を通して食欲不振にも陥ったこともある。

④ホラー作品は6歳の頃から観ていた

Rosemary's Baby / Paramount

6歳でホラー映画を観始めたポリアンナ。そのため、ホラー作品には理解がある。

12歳の時に観た『ローズマリーの赤ちゃん』には大変驚かされた。

Fun Facts About The Walking Dead Star Pollyanna McIntosh

最後にポリアンナの素敵な画像5選で締めたいと思います。今後の『ウォーキング・デッド』での彼女の活躍が楽しみですね!

NEW YORK, NY - OCTOBER 01: Pollyanna McIntosh with her dog Sammy visit Build Brunch to discuss the upcoming season of the series 'The Walking Dead' at Build Studio on October 1, 2018 in New York City. (Photo by Manny Carabel/Getty Images)

UNIVERSAL CITY, CA - SEPTEMBER 14: Actress Pollyanna McIntosh attends the opening night celebration of 'Halloween Horror Nights' at Universal Studios CityWalk Cinemas on September 14, 2018 in Universal City, California. (Photo by Paul Archuleta/Getty Images)

CENTURY CITY, CA - APRIL 15: Pollyanna McIntosh attends the Fathom Events and AMC's 'Survival Sunday: The Walking Dead And Fear The Walking Dead' on April 15, 2018 in Century City, California. (Photo by JB Lacroix/Getty Images)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 05: Actress Pollyanna McIntosh attends Moet & Chandon Celebrates 3rd Annual Moet Moment Film Festival and Kick Off of Golden Globes Week at Poppy on January 5, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

PARK CITY, UT - JANUARY 20: Pollyanna McIntosh attends Rock & Reilly's daytime lounge presented by J.Crew, NYLON and Roku during Sundance Film Festival 2018 on January 20, 2018 in Park City, Utah. (Photo by Isaac Brekken/Getty Images for for J.Crew and Roku)