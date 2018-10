「カイジ」“鉄骨渡り”を気軽に体験!? “カイジVR”がスマホ向けアプリに

スマートフォン向けVRゲーム『カイジVR ~絶望の鉄骨渡り~』360円(税別)(C) 福本伸行/highstone, Inc. (C) Solid Sphere, Inc.

マンガ『賭博黙示録カイジ』の劇中で行われた“鉄骨渡り”が、スマートフォン向けVRゲーム『カイジVR ~絶望の鉄骨渡り~』となって配信が開始した。

『カイジVR ~絶望の鉄骨渡り~』は、福本伸行の大人気マンガ『賭博黙示録カイジ』の「絶望の城編」より、鉄骨渡りのストーリー部分がゲーム化した作品だ。2017年8月にはPlayStation VR、12月28日にはNintendo Switch向けでリリース。すでに2018年4月28日には、VRエンターテインメント施設「VR PARK TOKYO SHIBUYA」でのアミューズメント展開も行われた。

そして新たにリリースが開始した、スマートフォン版。

プレイヤーはスマホ画面を見ながらバランスを取り、鉄骨を渡りきることを目的とし、カイジたちの追体験が可能となった。

『カイジVR ~絶望の鉄骨渡り~』は、auスマートパス、Google Play、App Storeにて配信中。価格は360円(税別)。あまりの恐怖で話題を呼んだ本作をスマホで手軽に体験することが可能だ。

MoA