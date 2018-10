本格中世RPG『Kingdom Come』新DLC「The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon」配信!

Warhorse Studiosは、本格中世RPG『Kingdom Come: Deliverance』の新DLC「The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon」を配信しました。

同DLCは、主人公が「Sir Hans Capon」という人物の恋路を応援することになるストーリーコンテンツ。「恋する人のためにアクセサリーを手に入れる」「媚薬を手に入れる」「恋する人にポエムを送る」という3つのタスクを中心とした内容になっており、Steamのストアページなどでは複数のスクリーンショットも公開されています。

Game*Sparkの過去記事では、Warhorse StudioのPRマネージャーであるTobias Stolz-Zwillingさんへインタビューした折に同DLCのデモプレイも披露して頂いています。2019年春にはPC/PS4向け日本語版もリリース予定であるため、同氏によるプレイに興味のある方は一度こちらもご覧になってみては如何でしょうか。

「The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon」は、PC(Steam)/海外PS4及びXbox One向けに配信中です。