■事前登録者数15万人達成!

「ワールドエンドヒーローズ」の事前登録者数が15万人を達成しました。これを受けて、ゲームスタート時のゲーム内通貨ダイヤ×2,500個の配布が確定しました。さらに、LINEクリエイターズスタンプの制作も決定!

事前登録者数が15万人を達成しましたので、追加の達成報酬として、事前登録者数20万人の達成報酬を現在準備中です。詳細は公式Twitterにてお知らせいたします。

※LINEクリエイターズスタンプの配信時期は未定です。

■ティザーサイト更新!

公式ティザーサイトにMOVIEのコンテンツが追加されました。また、TIPS内には、公式Twitterで公開してきた情報として、「ヒーローたちのトレーニング服」「ヒーローたちの私服」「ヒーロー関係図」「メンバー情報」「AGF2018情報」を追加いたしました。ティザーサイトは、今後も順次更新していく予定です。

■Twitterで開催中の”ワヒロ相性診断”

診断方法

1. ワールドエンドヒーローズ公式Twitterアカウントの、告知ツイート画像の「相性診断スタート!」のボタンをクリックします。

2. DM画面に自動遷移するため、画面下に表示される「ワヒロ相性診断スタート!」を投稿すると、診断が開始されます。

3. 3問目まで回答すると、あなたと相性が良いメンバーが表示されます。

公式Twitter

https://twitter.com/worldendheroes

告知ツイートはこちら

https://twitter.com/worldendheroes/status/1052153633586860033

実施期間

2018年10月16日(火)~10月31日(水)23:59

注意事項

期間中、DMに選択肢以外の文言を入力すると、システムの仕様上、診断への案内が自動的に返信されてしまいます。お問い合わせがございましたら上記ご了承の上、DMにてご連絡ください。

■現在開催中のTwitterキャンペーン

10月5日(金)より、事前登録者数10万人達成を記念し、「Beats ヘッドフォン」をプレゼントするリツイートキャンペーンを実施しております。

対象ツイート

https://twitter.com/worldendheroes/status/1048152164319653888

プレゼント内容

Beats Studio3 Wireless オーバーイヤーヘッドフォン:5名様

キャンペーン期間

2018年10月5日(金)~2018年10月18日(木)23:59

(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.