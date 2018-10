■ポイント1:まずは、消費弾数について理解すべし!

編成画面の消費弾数が、「1回の射撃で消費する弾数」の目安。先制攻撃時は2回、迎撃時は1回射撃する。

敵を倒しきれば、そこで射撃は終わるので消費弾数は少なくてすむ。

■ポイント2:敵を倒せなければ、つまり「命中しない場合」に、たくさん弾を消費することになる。

そこで「命中精度」や「射程」、その性能を安定して発揮する「信頼性」が重要となってくる。「命中精度」は銃の★やRANKが高いほど上がる。

■ポイント3:まずは、消費弾数について理解すべし「弾効率」が良い銃を編成すべし!

「弾効率」が良い銃を編成するほど、消費弾薬は減らせる。

防具でも、弾効率や、操作性が変わる。

装備するハンドガンの性能で、戦闘時に補正されることも忘れてはならない。

■ポイント4:LMGの消費弾薬に注意すべし!

LMGは攻撃回数が多い。殲滅力が高く反撃を受ける機会は減るが、消費弾薬は増える。使用弾を抑えたい場面ではLMGは控えると良いだろう。

■ポイント5:奇襲を狙うべし!

奇襲は消費弾数0!敵の真後ろ60度以内なら100%。真後ろから角度が広がるほど確率は下がる。SMGを編成すれば、奇襲できる角度と確率があがる。

敵の真後ろ60度以内なら100%。

真後ろから角度が広がるほど確率は下がる

■ポイント6:破壊対象を素早く攻略すべし!

余裕があれば、拠点破壊に対戦車ロケットや航空支援。素早く破壊することで、敵が集まってくる前に倒せ、トータルで節約になるぞ。

■ポイント7:戦うべき敵を選ぶべし!

すべての敵を倒す必要はない。目的達成に邪魔になる敵だけ倒せ!

■まとめ

上記ポイントを押さえれば、各ミッションで使用する弾薬を大きく節約することが可能だ。

