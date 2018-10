■Imogen Heapエンディングテーマ「The Quiet」

1977年イギリス生まれ。アーティストが尊敬する「アーティストの中のアーティスト」として、優雅で美しい曲の数々に根強いファンが多い。他のアーティストへの楽曲提供も⾏うほか、プロデューサーやエンジニアとしての顔も持つ。 数々の音楽賞を受賞しており、グラミー賞では2010年に「楕円」で最優秀アルバム技術賞を受賞。2018年には、プロデューサーおよびエンジニアとして参加した、テイラー・スウィフト「1989」で最優秀アルバム賞を受賞している。 また、代表曲「Hide and Seek」が人気ドラマの插入歌になったほか、舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」の音楽と編曲を手掛けるなど、映画や演劇の場でも脚光を浴びている。 一方で、ジェスチャーで音楽を生成できる「Mi.Mu Gloves」の開発や、アーティストとファンを結ぶ新たな取り組み「MYCELIA」を⽴ち上げるなど、幅広い活躍にも注目が集まっている。2018年9月から、世界ツアーがスタート予定。

(C) 2018 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.THE QUIET MAN is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.