『GRIMM/グリム』女性を主人公にしたスピンオフ計画がNBCで進行中！

2017年3月にシーズン6で幕を閉じたドラマ『GRIMM/グリム』のスピンオフ情報が飛び込んできました!もし、オリジナルキャストが登場するとしたら誰?そして、主人公になる可能性が高いのは?

スピンオフは、オリジナルシリーズの制作陣で進行中

GRIMM -- 'Map of the Seven Knights' Episode 510 -- Pictured: (l-r) Jacqueline Toboni as Trubel, David Giuntoli as Nick Burkhardt, Russell Hornsby as Hank Griffin, Bree Turner as Rosalee Calvert, Reggie Lee as Sgt. Wu -- (Photo by: Scott Green/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

Deadline Hollywoodによると、NBCが計画中のスピンオフドラマは、オリジナルシリーズ同様ユニバーサルTVと、ショーン・ヘイズ&トッド・ミリナーの制作会社Hazy Millsが制作を担当します。

タイトルはまだ未定ですが、内容的には

「オリジナルの雰囲気を引き継ぎながらも、新たな危険と謎を提供していく」

とのことで、あの独特の世界観を再び作り上げてくれるのでは?

と、期待が持てます。

出演者も今のところ決定していませんが、

「女性グリムを主人公にしたドラマで、新たなキャラクターの登場、さらには、数名のオリジナルのキャストをフューチャーした内容を考えている。」

という、うれしい情報が!

ぜひ、実現してもらいたいですね!

‘Grimm’ Spinoff With A Female Lead In Works At NBC | Deadline

↑参考元記事

『GRIMM/グリム』はデヴィッド・ジュントーリ主演

GRIMM -- 'Goodnight, Sweet Grimm' Episode 222 -- Pictured: David Giuntoli as Nick Burkhardt -- (Photo by: Scott Green/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

オリジナルキャストが登場するなら?女性グリムといえばトラブルだが…

ジャックリーン・トボーニが演じていたテレサ”トラブル”・ルーベル

GRIMM -- 'Cry Havoc' Episode 422 -- Pictured: Jacqueline Toboni as Trubel -- (Photo by: Scott Green/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

オリジナルの『GRIMM/グリム』にも登場していたトラブルは、女性版のグリム。

ジャックリーン・トボーニが演じていたトラブルが、シーズン3で登場してきたときは、かなりのインパクトがありました。

グリムのニック(デヴィッド・ジュントーリ)の人気は絶大で、番組ファンはみな彼の活躍を期待するわけです。

そこに、女版のグリムトラブルが登場して、ニックのお株を奪うような活躍をしてしまったら、

ニックファンの反感を買いかねません。

しかし、トラブルは、嫌味を感じさせないキャラクターで、ほぼ反感を買わずに物語の中にすんなりと

入ってきました。

ニックとの関係性も、師匠と弟子といった雰囲気で好印象。

トラブルがスピンオフの主人公になる可能性も十分にありますね!

再登場してもらいたいキャラクターはこの4人

ポートランド警察組:ハンクとウー

GRIMM -- 'El Cuegle' Episode 604 -- Pictured: (l-r) Russell Hornsby as Hank Griffin, Reggie Lee as Sergeant Wu -- (Photo by: Allyson Riggs/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ポートランド警察の刑事でもあるニック。

相棒のハンク(ラッセル・ホーンズビー)と、同僚のウー(レジー・リー)は、ニックがグリムだと知ってからも、彼に協力してくれた良き仲間たち。

ドラマ内では、この二人がコミックリリーフ的な存在となり、和みの要素を与えてくれていました。

スピンオフドラマにも、両方は無理でもどちらか一人は、刑事として登場してくれるとうれしいですね。

ヴェッセン組:モンローとロザリー

GRIMM -- 'Zerstorer Shrugged' Episode 612 -- Pictured: (l-r) Bree Turner as Rosalee Calvert, Silas Weir Mitchell as Monroe -- (Photo by: Allyson Riggs/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ブルットバット(狼男)のモンロー(サイラス・ウエイア・ミッチェル)は、シーズン1当初からニックを助けてきました。

自分は、実はグリム(悪いヴェッセンを退治する一族)だと知ったニックに、ヴェッセン知識を教え、

本来の敵対関係を超越した熱い友情を築き上げていきます。

スパイスショップを経営しているロザリー(ブリー・ターナー)は、フクスバウ(ふくろう系)。

主に治療薬を作ったり、薬や魔術の面でニックをサポート。

モンローとロザリーは、二人とも心優しい性格で価値観もピッタリ。

シーズン3最終話で結婚します。

この癒し系の二人もスピンオフにぜひ登場してもらいたいキャラクターです。

なにしろ、グリムの仕事にロザリーのスパイスショップは必要不可欠ですから、

できれば、二人とも登場してもらいたいものです。

アダリンドの子供たちが主人公の可能性も?

COMIC-CON INTERNATIONAL: SAN DIEGO -- 'NBC Installation at San Diego Comic-Con 2013' -- Pictured: (l-r) Russel Hornsby, David Giuntoli, Sasha Roiz, Bitsie Tulloch, Silas Weir Mitchell, Bree Tuner, Claire Coffee, and Reggie Lee inside NBC's Grimm Exotic Tea and Spice Shop installation at San Diego Comic-Con -- (Photo by: Mark Davis/NBC/NBCU Photobank)

そのほかにも魅力的なキャラクターが登場する『GRIMM/グリム』。

ポートランド警察の警部で、ヴェッセン(魔物:ザウバービースト)と人間のハーフでもあるレナード(サッシャ・ロイズ)。

ヘクセンビースト(魔女)のアダリンド(クレア・コフィー)。

そして、ニックの恋人ジュリエット(ビッツィー・トゥロック)。

のちに、ニックとこじれた恋愛関係となるこの3人。

ドラマのメインキャストでもあり、ストーリーの重要パートを担ってきた人物でもあるので、彼らがスピンオフにどうかかわっていくのかも気になります。

さらに、ファイナルシーズンの最終話の展開から考えると、アダリンドの娘と息子であるダイアナとケリーが、重要な役どころでスピンオフに登場する可能性も非常に高いといえるでしょう。

主人公の可能性が高いのはトラブルか新キャラクターか、次世代キャラか……

GRIMM -- 'Map of the Seven Knights' Episode 510 -- Pictured: (l-r) Jacqueline Toboni as Trubel, David Giuntoli as Nick Burkhardt -- (Photo by: Scott Green/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

オリジナルキャストで、グリムでもあるトラブルを主人公にするのか、

まったくの新キャラクターを作り上げて主役にするのか

それとも、ニックの次世代となるダイアナとケリーたちの話になるのか……

自分が制作陣に入ったとしても、悩みますね。

たとえ、新キャラクターが主役になったとしても、トラブルやウーなどおなじみのメンバーには、

再登場してもらいたいものです。

ニック役デヴィッド・ジュントーリにも、ゲストでちらっとでもよいので登場してもらいたですが、新ドラマ『 A Million Little Things』が、この秋からスタートしており、難しいでしょうか……

とにかく、ぜひ実現してもらいたいスピンオフ企画です。