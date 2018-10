King & PrinceのNewシングル『Memorial』がチャート1位を獲得！

【タワーレコードランキング 2018年10月8日~10月14日】

【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 10.8-10.14

1. Memorial : King & Prince

2. ジコチューで行こう! : 乃木坂46

3. Reach for the STARS : 九星隊

4. 「輝夜に願いを」 : 放課後プリンセス

5. SCANDAL : U-KISS

6. MAX!アベニュー : Chu☆Oh!Dolly

7. SCANDAL : U-KISS

8. Memoria/夜(Time for the moon night) : GFRIEND

9. 青空 : The Birthday

10. THIS SONG’S TO MY FRIEND : GOOD4NOTHING

【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 10.8-10.14

1. SOIL : 04 Limited Sazabys

2. Songs Of The Living Dead : Ken Yokoyama/Ken Yokoyama

3. 重力と呼吸 : Mr.Children

4. BDZ : TWICE

5. レインボーサンダー : ザ・クロマニヨンズ

6. 君 想ふ ~春夏秋冬~ : 倉木麻衣

7. More Than Ever: MXM Vol.1 : MXM (Brandnew Boys)

8. flower : Sonar Pocket

9. タ風ァイト!!!!!! : 風男塾 (腐男塾)

10. ピース : スカイピース

タワーレコードオンライン http://tower.jp