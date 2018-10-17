King & PrinceのNewシングル『Memorial』がチャート1位を獲得！

【タワーレコードランキング 2018年10月8日～10月14日】
【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 10.8-10.14
1. Memorial : King & Prince
2. ジコチューで行こう! : 乃木坂46
3. Reach for the STARS : 九星隊
4. 「輝夜に願いを」 : 放課後プリンセス
5. SCANDAL : U-KISS
6. MAX!アベニュー : Chu☆Oh!Dolly
7. SCANDAL : U-KISS
8. Memoria/夜(Time for the moon night) : GFRIEND
9. 青空 : The Birthday
10. THIS SONG’S TO MY FRIEND : GOOD4NOTHING
【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 10.8-10.14
1. SOIL : 04 Limited Sazabys
2. Songs Of The Living Dead : Ken Yokoyama/Ken Yokoyama
3. 重力と呼吸 : Mr.Children
4. BDZ : TWICE
5. レインボーサンダー : ザ・クロマニヨンズ
6. 君 想ふ ～春夏秋冬～ : 倉木麻衣
7. More Than Ever: MXM Vol.1 : MXM (Brandnew Boys)
8. flower : Sonar Pocket
9. タ風ァイト!!!!!! : 風男塾 (腐男塾)
10. ピース : スカイピース
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