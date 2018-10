■「FOX -Flame Of Xenocide-」の概要

「FOX -Flame Of Xenocide-」は、スマートフォン向けハードコア3DアクションRPGです。

舞台は、遥か宇宙の彼方にある、惑星「カルマ」。プレイヤーは惑星カルマに眠る新たな資源「エーテル」をめぐる終わらない戦いに終止符を打つため、特殊先鋭部隊の一員として、機械生命体「ドローン」と共に、熾烈な戦いに身を投じることになります。SFとスチームパンクスタイルが織りなす美麗なグラフィック、ド派手な攻撃アクションと、スタイリッシュなスキル連携による超ハイスピード戦闘アクションをお楽しみ頂けます。

また、キャラクタークリエイトによる容姿の変更や、さまざまな種類のコスチュームで着飾る事が出来るので、自分だけのオリジナリティあふれるキャラクターでゲームを楽しむことができます。

■「FOX -Flame Of Xenocide-」の特徴

本格ハードコア3DアクションRPG

SFとスチームパンクスタイルが織りなす美麗なグラフィック、ド派手な攻撃アクションと、スタイリッシュなスキル連携による超ハイスピード戦闘アクション!バトル中カメラアングルの切り替えも可能!スピーディーでより大迫力のバトル演出をお楽しみいただけます!

魅力的なキャラクターと多彩なコスチューム

それぞれ特徴の異なる魅力的な3キャラクターをプレイ可能!

