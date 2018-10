DLC「未開の辺境パック」は、「コナン アウトキャスト」の世界に、未開の辺境の世界観を導入するコンテンツパック。蛮族の世界により原始的で荒々しい文化が取り入れられ、これまでにない外観を持つ建造物の建設や、新たな武器・防具・戦化粧、さらにペット用スキンを利用できるようになる。

配信に伴い、DLCの内容を紹介するトレーラーも公開されている。

■新DLCが配信開始!

未開の辺境パック/1,080円(税込)

アキロニア辺境の地に住み、凶暴な獣を使役するピクト人の文化様式を導入する追加コンテンツパック。アップデートで実装されたペットシステムに対応する、特別なペット用スキンも用意。

建築素材:39種類/防具パーツ:15種類(3セット)/武器:9種類/戦化粧:5種類/ペット用スキン:5種類

PS4「コナン アウトキャスト」未開の辺境パック 販売ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA12171_00-PICTISCULTUREDLC

(C) 2018 and developed by Funcom Oslo A/S (“Funcom”). All rights reserved (C) 2018 Conan Properties International LLC (“CPI”). CONAN, CONAN THE BARBARIAN, HYBORIA and/or ROBERT E. HOWARD and related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are trademarks or registered trademarks of CPI and/or Robert E. Howard LLC. All Rights Reserved. Funcom and Funcom Logo TM & (C) Funcom Oslo A/S. Licensed to and published in Japan by Spike Chunsoft Co., Ltd. Conan Exiles uses the Unreal Engine. Unreal is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal Engine, Copyright 1998 – 2018, Epic Games, Inc. All rights reserved.