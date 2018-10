■今も絶大な人気を誇る「ファイナルファンタジー」シリーズの名曲たちがBlu-ray Discでよみがえる!

「ファイナルファンタジー」はシリーズ30周年を迎え、シリーズ累計出荷・ダウンロード販売本数が全世界で1億4,200万本を数える、日本が世界に誇るRPGの金字塔ともいえるシリーズです。

その4作目となる「FINAL FANTASY IV」(1991年発売)の楽曲を収録する今作は、前作「FINAL FANTASY I・II・III ORIGINAL SOUNDTRACK REVIVAL DISC」と同じく、「FFサウンドの父」作曲家・植松伸夫氏が手掛けた楽曲を、懐かしのゲーム映像と共にお楽しみ頂ける映像付きリバイバルサントラです。

シリーズを代表する人気楽曲を含む全57曲に加え、お楽しみ要素満載のエクストラトラックも収録!赤い翼から始まるセシルの成長の物語…あの日コントローラーを握りしめてプレイした「ファイナルファンタジーIV」の記憶がより鮮明によみがえるBlu-ray Disc Music、満を持しての発売です。

約60曲の収録楽曲一覧を特設サイトにて公開中!

デブチョコボ登場

少女リディア

ギルバートのリュート

黒い甲冑ゴルベーザ

サンバ・デ・チョコボ など

あの名場面が鮮やかによみがえる!早期購入特典メモリアルフィルムを手に入れよう!

本作を対象店舗で購入すると、先着で早期購入特典「メモリアルフィルム」をプレゼントします。絵柄は全部で4種類です。

【Amazon.co.jp限定】Amazon.co.jp限定絵柄メモリアルフィルム(1種類)

【一般店共通】メモリアルフィルム(全3種・ランダム配布)

※一般店では全3種からランダムで1つをプレゼントいたします。絵柄は選べません。

※メモリアルフィルムの配布状況、取扱状況は各販売店にお問い合わせください。

商品概要

商品名:FINAL FANTASY IV ORIGINAL SOUNDTRACK REVIVAL DISC【映像付サントラ/Blu-ray Disc Music】

品番:SQEX-20056

価格:5,400円(税込)

仕様:Blu-ray Disc 1枚

特設サイト:http://www.square-enix.co.jp/music/sem/page/ff_revival/FF4/

(C) 1991, 2013, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.