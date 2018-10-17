237種類のロボが掲載された「サービスロボットカオスマップ」が公開

ロボットビジネスを専門に行うロボットスタートは、237種類のサービスロボットをまとめた「サービスロボットカオスマップ」を公開しました。日本国内に限らず、世界中の注目のロボットを掲載しています。
ロボットスタートは、昨年まで「コミュニケーションロボット」を中心にロボットカオスマップをまとめてきました。今回公開した「サービスロボットカオスマップ」は、その範囲を「サービスロボット」まで広げて追加公開したものとなります。
「サービスロボットカオスマップ」には、一般的なイメージのロボットだけでなくスマートスピーカーやドローン、パワードスーツも含まれるなど、興味深い内容となっています。
全リンク付きのPDFファイルは、ロボットライブラリから無料でダウンロード可能。ただし、ダウンロードにはロボットライブラリの無料登録が必要です。
なお、サービスロボットカオスマップは以下20個の分類に分けて掲載されています。
コミュニケーションロボット（Communication Robots）
スマートスピーカー（Smart Speakers）
案内ロボット（Guide Robots）
ホビーロボット（Hobby Robots）
テレプレゼンスロボット（Telepresence Robots）
家庭用ロボット（Home Functional Robots）
教育・STEMロボット（Educational/STEM Robots）
エンターテインメントロボット（Entertainment Robots）
パーソナルモビリティ（Personal Mobilities）
協働ロボット（Co-Robots）
ドローン（Drones）
水中ドローン（Underwater Drones）
警備ロボット（Security Robots）
配達ロボット（Delivery Robots）
医療・介護ロボット（Medical & Nursing care Robots）
パワードスーツ（Powered Exoskeletons）
建設ロボット（Construction Robots）
清掃ロボット（Cleaning Robots）
輸送ロボット（Transportation Robots）
レスキューロボット（Rescue Robots）
Image Credit：ロボットスタート株式会社
■237種のロボットを掲載「サービスロボットカオスマップ2018」発表
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000012458.html