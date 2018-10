■「Marching Fire(マーチングファイヤー)」好評配信中!

すでに「フォーオナー」の本編をお持ちの方は3,888円で「Marching Fire」のデジタル版をご購入いただけます。この拡張パックでは、アーケードモードと新ファクション「武林の者」の4人の新ヒーロー「天地」「将軍」「女侠」「少林」を2週間の早期アクセスですぐにアンロックすることができます。「Marching Fire」をお持ちでない方は10月30日以降にゲームの15,000スティールを使ってそれぞれの新ヒーローをアンロックすることが可能です。

「Marching Fire」をお持ちの方は新PvEモード「アーケード」へアクセス可能です。ソロもしくは2人CO-OPでプレイが可能です。敵となる相手の強さや目標も毎回変わるため、何度でもリプレイして楽しむことが出来ます。「アーケード」モードはPvPでヒーローを使う前の名声を上げるのにも最適で、それ以外にもストーリーモードを完了して、もっとソロのコンテンツをお探しの方にもお楽しみいただけます。

「Marching Fire」をお持ちの方は、「Marching Fire」を持っていないフレンドをCO-OPで招待してアーケードモードを一緒にプレイすることが可能です。さらに、アーケードモードで入手した報酬はマルチプレイモードに引き継ぐこともできます。

「Marching Fire」のアップデートでは無料でPvPモード「ブリーチ」も追加されます。この4対4の戦略的なマッチでは攻城戦が楽しめます。それ以外にもこのアップデートでは向上されたグラフィックなどさまざまなアップデートが行われます。

フォーオナー マーチングファイヤー 概要概要

プラットフォーム:PS4(PS4 Pro対応)、Xbox One(XBOX ONE S、XBOX ONE X対応)、PCダウンロード

配信日:2018年10月16日

価格:3,888円(税込)

フォーオナー マーチングファイヤーエディション 概要

「フォーオナー」本編+拡張パック「Marching Fire」のセット

プラットフォーム:PS4(PS4 Pro対応)、Xbox One(XBOX ONE S、XBOX ONE X対応)、PCダウンロード

配信日:2018年10月16日

価格:6,480円(税込)

(C) 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.