[ALEXANDROS]川上 ニューアルバム『Sleepless in Brooklyn』全曲解説

[ALEXANDROS]の川上洋平がTOKYO FMのレギュラー番組に出演。11月21日に発売されるニューアルバム『Sleepless in Brooklyn』に収録される全13曲について、ネタバレしない程度に解説しました。

(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」10月16日(火)放送分)

◆1曲目「LAST MINUTE」

アルバムの最初以外はあり得ない曲ですね。メンバーの中には4曲目とか最後でも良いんじゃないか?っていう意見もあったんですけど、「いや、これだけはゴメン! 1曲目しかあり得ません!」と言いました。1曲目を想定して仕上げた曲で、「良いオープニングですね~」という感じでございます。そしてこの曲を聴いてからアルバムを楽しむと、全部がストンと腑に落ちるはずです。だから「LAST MINUTE」=『Sleepless in Brooklyn』なのかなと思います。

◆2曲目「アルペジオ」

実は台湾で初披露してるんですね。台北で出来上がって高雄でやったぐらいの感じで……本当に出来て2日目ぐらいにやったんですよ。マーくん(ギターの白井)の適当に弾いてたアルペジオが元になっていて、「そのアルペジオ、めちゃくちゃ良いじゃん! どうしたの?」って訊いたら、「この前、作った!」って言ってて。そのアルペジオをキーとか雰囲気を変えて曲にしていった感じです。そこからライブでお客さんのエキスとか吸って、仕上がっていった曲でございます。

◆3曲目「Mosquito Bite」

実はこの曲からアルバムが始まるっていう案もあったんですよ。さっき言った事と矛盾するんですけど(笑)。ただ、「Mosquito Bite」から始まるアルバムもそれはそれでカッコイイなぁと。でもそうするとラスミニ(LAST MINUTE)の置き所がなかった。モスキート(Mosquito Bite)は逆にどこにでも置けたのでね。

◆4曲目「I Don't Believe In You」

(シングルバージョンに比べて)ちょっと雰囲気が変わってアルバムに入っています。この曲もライブを通して成長していった曲で、自分たちが楽しくて、お客さんもすごい気に入ってくれた様子だったので、アルバムに入れちゃおうかなと。アルバムの4曲目って大事なナンバーだったりするんですけど、ここに置いても大丈夫だなって思ったので入れました。

◆5曲目「ハナウタ」

(アレンジを担当した)小林武史さんとお仕事が出来たっていうのが、今思うとすごいことだったなと……。あと、すごい良い人なんだよね(笑)。「孫みたいだな~」って言ってくれたりとか(笑)。そんな年下でもないんですけどね。またご飯に連れてって欲しいな、小林さん! と思ってます(笑)。

◆6曲目「PARTY IS OVER」

アルバムの中で最後に出来た曲です。どれをアルバムに入れるかってなったときに、これともう1曲が候補にあって、もう1つの曲のほうを僕は推してたんですよ。でもヒロ(ベースの磯部)に“絶対「PARTY IS OVER」だよ。間違いないから!”って言われて。で、仕上がったモノを聴き比べてみると、やっぱ「PARTY IS OVER」のほうがいいなということになりました。これはすごいいい曲ですよ! 最初から流れで聴いて、6曲目に辿り着いて欲しいです。いきなり6曲目から聴かないで欲しいなと思います。

◆7曲目「MILK」

大改造しました! はっきり言って、映画『BLEACH』の時とは違う曲! めちゃくちゃカッコよくなったし、最高に笑えると思います(笑)。ぜひ楽しみにしててください。これはSEにしてもいいかなと思いますね。

◆8曲目「spit!」

友達がニョーヨークのスタジオに見学に来たんですけど、「Mosquito Bite」をやっていたら「めちゃくちゃカッコイイじゃん!」って凄い褒めてくれて、その勢いで出来た曲。そういうのってありますね。やっぱお客さんって大事なんだよね。4人だけでずっとやってても良いんだけど、お客さんが入って盛り上がってる姿を見ると嬉しくなっちゃう。そこでうわぁーって出てくる感情で良いモノが出来たりするんですよね。

◆9曲目「KABUTO」

これは日本で出来た曲なんですけど、ライブではまだ小出し小出しでやっていまして……というのも、全開でやっちゃうとツアーが楽しみじゃなくなっちゃうじゃないですか?「これ聴いたことあるな」って。だから『Sleepless in Brooklyn』のツアーで大改造してやろうかなって思っています」。

◆10曲目「Fish Tacos Party」

1人でセントラルパークを歩いたり、ニューヨークを練り歩いているときに出来た曲。夜、浮かれている街を眺めながら、そしてそこに溶け込みながら作ったので、けっこう浮かれた曲になっているかもしれません(笑)。だから「Fish Tacos Party」っていうタイトルは合ってるのかもな……でも歌詞は全く違うことを言っています。

◆11曲目「Your Song」

PlayStation®4 用ソフト「JUDGE EYES:死神の遺言」のエンディングテーマです。本当は「ムービースター」っていうタイトルだったんですけど……ニュージャージーの四畳ぐらいの女の子用の超メルヘンな子供部屋で作ったんです! 他にも「アルペジオ」とか「Your Song」とか(笑)。だからこういう曲になったのかって思うかもしれません。でもアルバムの最後を飾るにふさわしいナンバーとなっております!

◆12曲目「SNOW SOUND」

◆13曲目「明日、また」

この2曲はお馴染みとなっていますけど、Encore Tracksとなっております。だから本編は1曲目から11曲目なんです。アルバムという1枚の中にはふさわしくないと思ったのでEncore Tracksにしました。

さらに初回限定盤には、今夏、千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催した『VIP PARTY 2018』の映像が、丸ごと収録されています。

