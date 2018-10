ハマ･オカモト シグネイチャーモデルのこだわりに岡村靖幸&小出祐介が感心

シンガーソングライターの岡村靖幸と小出祐介(Base Ball Bear)が、毎回テーマに沿った選曲を持ち寄ってお届けする、新放送サービスi-dioのチャンネル「TS ONE」で放送の番組「PREMIUM ONE」。10月2週目にはOKAMOTO'Sのベース、ハマ・オカモトさんがゲストに登場しました。

映画を観て感想を語り合う某サイトの連載企画・みんなの映画部にて定期的に会っているハマさんと小出。岡村もこの前段階の企画に一度参加したことがあるのですが、ハマさんとプライベートで会うのはそれ以来とのこと。岡村からの食事の誘いにもタイミングが合わず行けなかったそうで、なかなか会えないハマさんを「レアキャラ」と呼ぶ場面も。

ハマさんは、2016年にフェンダーよりシグネイチャーモデルのベースを発表。今もなお根強い人気機種となっており、今年の8月より新色の発売もスタートしています。小出が「初級者の人でもいい音で弾きやすく、それなり演奏している人でも持ちやすいみたいな物を作っている」と紹介すると、ハマさんはそのこだわりポイントを語ってくれました。

「シグネイチャーモデルはやはりその人のこだわりが詰まっているので、基本的には高いものが多いんですよ。その値段を払うならシグネイチャーモデルじゃなくてもいい楽器はいっぱいあるなと思っていました。発売当時はまだ25歳でしたし、自分のような若いバンドマンがシグネイチャーモデルを出すなら絶対10万円を切りたいと。バイト代で手が届くようなモデルを作ることに一番の使命を感じました」

“自分の名前よりも、触って良い楽器を目指した”というハマさん。シグネイチャーモデルの証としてヘッドの裏に小さくサインが入っているのですが、「それを剝いだらスタンダードなモデルになる」という発言も。小出が「“シグネイチャー”という形をとって、“こういう楽器があったらいいんじゃない?”を作ったってことだよね」と聞くと、「まさしくその通りです!」と頷くハマさんでした。

続いて、3人が選んだ「秋風を感じる1曲」を紹介。「毛色が揃った」というそれぞれの選曲とは……。

◆岡村靖幸の選曲:War「Don't Let No One Get You Down」

◆ハマ・オカモトの選曲:尾崎亜美「私を呼んで」

◆小出祐介の選曲:オフコース「WHAT'S GOIN' ON」(ライブアルバム『秋ゆく街で オフ・コース・ライヴ・イン・コンサート』より)

小出はオフコースが1974年のライブで、マーヴィン・ゲイの名曲をカバーした貴重な1曲をチョイス。岡村とハマさんからは「素晴らしい!」と拍手が起こっていました。

