■プロモーションビデオを公開!

「ゲシュタルト・オーディン」のプロモーション映像が公開されました。水瀬いのりさんが歌う主題歌「TRUST IN ETERNITY」にあわせて、躍動するキャラたちをぜひお楽しみください。

■クロスオーバー情報やゲームシステムを紹介!

スクウェア・エニックス×Aimingの完全新作RPG「ゲシュタルト・オーディン」の配信直前生放送が10月17日(水)20時から配信いたします。本作初となる今回の公式生放送では、スクウェア・エニックスの歴代タイトルとさまざまな他社作品のキャラクターがメインストーリー上で「クロスオーバーする」ストーリー内容や、これまで公式サイトなどで公開してきたゲームシステムなどをより詳しく紹介していきます。注目の完全新作情報をお見逃しなく!

さらに、生放送をご覧いただいた方から、3名様に「ゲシュタルトオーディン発表会」の観覧チケットをプレゼント!プレゼントの詳細に関しては、生放送内で発表いたしますので、お楽しみに!

(C) Aiming Inc. /SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C)2001,2007,2018 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ