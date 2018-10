エイミー・アダムズドラマ初主演！ HBOドラマ「ＫＩＺＵ－傷－」≪全9話≫のみどころを徹底紹介！

エミー賞常連、話題作を次々と世に送り出すHBOから大型ドラマがまたもや日本上陸! その名も『KIZU-傷-』。エイミー・アダムズがTVシリーズ初主演&初製作総指揮を務める力の入れよう!原作は『ゴーン・ガール』のギリアン・フリン!映画もドラマも超えた!?全9話のみどころを徹底紹介します!

今回ご紹介する作品は『KIZU-傷-』。衝撃的なタイトルだけでドラマ好きの心は射止められるはず。2018年下半期注目度NO.1ドラマ『KIZU-傷-』のあらすじは…

物語の舞台は人口2000人ほどの小さな町“ウィンド・ギャップ”。この町で思春期を過ごしたカミル・プリーカー(エイミー・アダムズ)は町を離れ、新聞記者として働いていた。ある日ウィンド・ギャップで若い少女の絞殺事件に続き、失踪事件が発生したと情報が入る。上司から故郷を取材し、記事を書き上げるよう指示されたプリーカーは、久しぶりに帰省することに。そこでは“過去”を乗り越え、再婚し裕福な生活を送る母が豪邸を築き待っていたが、彼女にとっては居心地の悪い場所だった。

いざ聞き込みを始めようとするプリーカーだが、よそ者に冷たい閉鎖的な田舎町ゆえに、思うように情報を集められずにいた。そんな中新たに少女の遺体が発見。記者として“連続殺人事件”に関わるほどに、思春期のフラッシュバックに悩まされる。記憶の中で若かりしプリーカーは仲睦まじく妹と遊んでいたが、今、彼女の隣に愛する妹の姿はない…。いったい彼女の過去に何があったのか…。

謎めいた物語を紡いだのは“イヤミス”(=後味悪いミステリー)を得意とするギリアン・フリン。イヤミスの代表作と言える「ゴーン・ガール」の原作者として知られています。「ゴーン・ガール」はベン・アフレックとロザムンド・パイクが主演を務め映画化。衝撃的な結末が話題を呼び、怖いもの見たさに劇場に足を運んだ方も多いのでは?

さらにフリンのもうひとつの代表作「冥闇」はシャーリーズ・セロンが主演を務め『ダーク・プレイス』として映画化されました。ニコラス・ホルト、クロエ・グレースモレッツ、コリー・ストールら豪華俳優陣の出演も話題に。このように次々と映像化されることからも、いかにフリンの作品が人気であるかお分かりいただけるはず。

今回、世界中の読書家、ミステリー愛好家、映画・ドラマファンの期待を背負ってTVシリーズという形で映像化される「KIZU―傷―」は英国推理作家協会(CWA)2部門〈最優秀スリラー賞、最優秀新人賞〉受賞のベストセラーであり、フリンの処女小説。フリンにとっても思い入れの強い作品であるため、自ら製作にも携わっています。

そのほか製作陣には豪華スタッフが集結。製作総指揮に名を連ねるのは『ゲット・アウト』のジェイソン・ブラム。彼だけで記事が書けるほど、要注目の人物。ヒットメイカー中のヒットメイカーで、今最もノリに乗っている敏腕プロデューサーなのです。これまで手掛けてきた作品例を挙げると…

『ゲット・アウト』『スプリット』『セッション』『ヴィジット』『パラノーマル・アクティビティ』シリーズ『インシディアス』シリーズ『パージ』シリーズ『フッテージ』シリーズ…

お察し頂けたように、近年のホラーやサスペンスにおけるヒット作の陰には必ずと言っていいほどブラムが携わっているのです。そんな人物が製作総指揮を務めているドラマというだけで観たくなりませんか??

さらに全話監督を務めるのはジャン=マルク・ヴァレ。映画での代表作はアカデミー作品賞を受賞した『ダラス・バイヤーズクラブ』や『わたしに会うまでの1600キロ』など。TVでの代表作はリース・ウィザースプーン、ニコール・キッドマン、ローラ・ダーン、シェイリーン・ウッドリー、ゾーイ・クラヴィッツら豪華女優陣が出演し、昨年エミー賞、ゴールデン・グローブ賞をはじめとする各賞を総なめにした話題作『ビッグ・リトル・ライズ』。

この作品でヴァレもエミー賞監督賞を受賞しました。『ビッグ・リトル・ライズ』と『KIZU―傷―』は“HBO×リミテッド・シリーズ×大物女優主人公”という共通点をもっているため、本作も得意分野といえるでしょう。

このように、閉鎖的な不気味な町で巻き起こるミステリー・ホラーをサプライズヒットに導いたプロデューサーと、女性心理を巧みに描き、ヒット作を生み出したディレクターがタッグを組んだということは、作品の面白さが保障されているようなもの。ストーリー、構成、演出、どこをとっても最上級のクオリティなのです。

さらにもうひとつ、役者の演技も超一級。主役を務めるエイミー・アダムズは、過去に5度のアカデミーノミネート経験をもつ、ハリウッドきっての名女優。『メッセージ』『魔法にかけられて』『アメリカン・ハッスル』『マン・オブ・スティール』『ビッグ・アイズ』『ジュリー&ジュリア』など様々なジャンルで活躍しているため、誰にでもひとつは彼女のお気に入り作品があるのでは??本作では⼼に傷を負った、暗い影のある新聞記者という役どころを熱演。瞳の奥の陰りさえ感じさせる演技をみせています。

アダムズがこのプロジェクト最大の魅力のひとつを「このドラマに携わっている人々はみんなすごい人たち揃いだからよ。」と語っているように脇を固める俳優陣も大変豪華。

ブリーカーの思春期時代を演じるのは『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』で頭角を現したソフィア・リリス。2019年に公開される『IT~』の続編ではジェシカ・チャステインの若い頃を演じているリリスですが、本作でも見事にアダムズとリンクし、物語に一貫性を与えています。

その透き通った瞳とそばかすまじりの肌が愛らしいのなんの!彼女を見るためだけでも一見の価値あり!

そんなプリーカーの母アドーラを演じるのは『メイズ・ランナー』や『シャッターアイランド』の名女優パトリシア・クラークソン。『エイプリルの七面鳥』(2003)でアカデミー助演女優賞にノミネートされたベテラン実力派女優ですよね。TVシリーズではなかなか見ることができない豪華な母娘です。

そのほかカミールに心を開くウィリス刑事を演じるのは『アルゴ』や『夜に生きる』で知られるクリス・メッシーナ。主演のアダムズとは『ジュリー&ジュリア』で夫婦役を演じて以来の再共演となります。アダムズは再共演について「とても楽しかったわ。このドラマは女性主導の物語だけど、いつもこうして素晴らしい俳優たちが参加してくれて本当にラッキーだと感じているの。」と明かしているように、私生活でも親友のメッシーナがいてくれて心強かった様子。

豪華俳優陣が描き出す衝撃のサスペンスは、本国で初回放送視聴者数150万人を記録。注目度急上昇中の本作はスターチャンネルで放送中です。オンデマンド配信もあるので見逃しても大丈夫。

2018年下半期注目度NO.1ドラマ『KIZU-傷-』をぜひ、ご覧ください!

