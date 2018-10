ディズニー最新作『くるみ割り人形と秘密の王国』サントラ詳細発表

<カリフォルニア州、バーバンク、2018年10月16日>

ウォルト・ディズニー・レコードはディズニー映画の最新作となる『くるみ割り人形と秘密の王国』のサントラを10月26日にリリースする。本作のサントラ制作の声がかかったのは作曲家ジェームズ・ニュートン・ハワードで、かの有名なグスターボ・ドゥダメル率いるロンドンのフィルハーモニア管弦楽団と世界的に有名なピアニストであるラン・ランをフィーチャーしてレコーディングされた。ディズニーの長編映画『くるみ割り人形と秘密の王国』は全米で11月2日に公開される。(日本公開は11月30日)

ハワードの作曲とプロデュースによるサントラは1892年のチャイコフスキーによるバレエの名作を軸に創り上げられている。ハワードのワクワクするオーケストラ曲はオリジナルのバレエ作品である『くるみ割り人形』に新しい想像力を与えながら、現代のひねりを加えて映画の魔法と魅力をとらえている。「チャイコフスキーは最高の作曲家の一人だ」ハワードは話す。「『くるみ割り人形』のバレエ曲は映画のサントラの重要な構成要素の一部となっている。映画音楽作曲家としてのルーツは19世紀のロマン派の音楽にあると言える」。

作曲家によると曲はエレガントで感情的だ。「すべては物語なのさ」彼は話す。「曲は大オーケストラ編成で、とても伝統的。木管楽器と弦楽器が非常に多く、ティンクル・ベルとチェレスタと少年合唱を含む合唱曲で成り立っている」。

現代でもっとも著名な指揮者として知られるドゥダメルがフィルハーモニア管弦楽団と共に曲に命を吹き込んだ。「チャイコフスキーの偉大なスコアはいつも私を旅に連れ出す」彼は話す。「そこにディズニー映画の魔法を少し付け足すと、結果はとんでもなく素晴らしいものになる。一瞬で家族が楽しめる名作の完成だ」。

ウォルト・ディズニー・レコードのサントラと並行して、ドゥダメルの演奏で絶賛されたチャイコフスキーの『くるみ割り人形』のオリジナルの全曲盤アルバムがユニバーサル ミュージックのドイツ・グラモフォン・レーベルより11月30日にリリースされる。ロサンゼルス・タイムズ紙は「チャイコフスキーの名作はディズニー・ホールでドゥダメルとロサンゼルス・フィルの手によって、たまらなく魅力的な作品となった」と評した。

世界的な天才ピアニスト、ラン・ランは自身のキャリアの始まりはチャイコフスキーのおかげだと話す。「彼のピアノ協奏曲第1番が私のキャリアを生み出した」ラン・ランは話す。「彼の音楽はエキサイティングなだけではなく、とても美しくて深い。心にまっすぐ届くんだ。これがチャイコフスキーの音楽の力だ。でもジェームズはそれを自分のものにした。これはすべて彼の作品のマジックだ。精神的なもので、キラキラしている。観客はまったく新しい音の体験をすることになるだろう」。

映画のエンド・クレジットには、世界的なテノールのスーパー・スター、アンドレア・ボチェッリと彼の息子、マッテオ・ボチェッリによる心に強く訴えるデュエットの新曲“フォール・オン・ミー”である。“フォール・オン・ミー”は10月26日にシュガー・ミュージック/デッカから発売されるアンドレアの新譜『Sì~君に捧げる愛の歌』に収録されている。

■商品情報

『くるみ割り人形と秘密の王国』 オリジナル・サウンドトラック

国内盤は11月21日発売(海外盤&デジタル配信は10月26日発売)

品番:UWCD-1005 価格:2,700円(税込)

トラック・リスト:

1. The Nutcracker And The Four Realms / くるみ割り人形と秘密の王国

2. Presents From Mother / 母からの贈り物

3. Drosselmeyer / ドロッセルマイヤーおじ様

4. Clara’s New World / 不思議な世界へ

5. Mouserinks / マウスリンクス

6. Just a Few Questions / 通行の手続き

7. Sugar Plum And Clara / シュガー・プラムとクララ

8. The Fourth Realm / 第4の国

9. The Polichinelles* / 愉快なポリシネル

10. Clara Finds The Key / 鍵を見つけた!

11. The Waterfall / 流れ落ちる水

12. The Bridge Fight / 跳ね橋の戦い

13. Clockwork Mice / ぜんまい仕掛けのネズミ

14. The Machine Room Fight / エンジンの部屋での決戦

15. Queen Clara / 女王クララ

16. The Nutcracker Suite / くるみ割り人形 組曲

– performed by Lang Lang

17. Fall On Me / フォール・オン・ミー(英語バージョン)

– performed by Andrea Bocelli featuring Matteo Bocelli

音楽:ジェームズ・ニュートン・ハワード

指揮:グスターボ・ドゥダメル

ピアノ・ソロ・フィーチャー:ラン・ラン

チャイコフスキーのバレエ《くるみ割り人形》から