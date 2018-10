奥田民生カンタンカンタビレ新録曲 「ヒロシマドライブ driving with 電大」 第一弾レコーディング映像が公開

奥田民生のレコーディング企画“カンタンカンタビレ”新録曲となる「ヒロシマドライブ driving with 電大」のレコーディング映像の第一弾がレーベルオフィシャルYouTubeチャンネルで公開となった。今回の曲も、奥田民生が作詞・作曲し過去にcharへ提供した「トキオドライブ」の方言替え歌バージョンで、奥田と同じく広島出身でユニコーンのメンバーでもあり、ロックバンド“電大”メンバーの、川西幸一・手島いさむ・EBIを“あいのて”ゲストとして迎えている。

歌詞には、今年3年連続でリーグ優勝を果たし、今年こそ念願の日本一を狙う広島東洋カープの本拠地“マツダスタジアム(MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島)”も登場したりと、選手やファンにとっても愉快な応援歌となりそうだ。映像は、本日10/17(水)から10/19(金)に渡って連続公開され、曲は10/20(土)から配信となる。

▼第一弾映像はこちら!

【#21-1:広島弁解説】奥田民生×電大「カンタンカンタビレ~ヒロシマドライブ編~」

10/20(土)「ヒロシマドライブ driving with 電大」 配信スタート!

原曲は、奥田民生が2015年にCharへ提供した「トキオドライブ」で、カンタンカンタビレvol.1で奥田自身がセルフカバーしている。企画内の“ドライブシリーズ”では、「トチギドライブ driving with 浜崎貴司」「キタクドライブdriving with YO-KING」「ハリマドライブ driving with トータス松本」「スルガドライブ driving with 吉井和哉」「おもちゃのまちドライブ driving with斉藤和義」「アオモリドライブ driving with 矢野顕子」がすでに配信中。今回は、奥田民生の出身地・ヒロシマバージョンで同じく広島出身でユニコーンのメンバーでもあり、ロックバンド“電大”メンバーの、川西幸一・手島いさむ・EBIを“あいのて”ゲストとして迎えた曲です。

▼配信はこちらから(iTunes、レコチョク、mora等)

https://lnk.to/g11cgWN