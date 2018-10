■「アルテイルNEO」事前登録者数90,000人突破!さらに事前登録報酬の追加が決定!

今秋にサービス開始を予定しているスマートフォン向けアプリ「アルテイルNEO」の事前登録者数が90,000人を突破いたしました。現在すでに配布が決定している報酬の「守護騎士団長『アイギナ』」と「BASICカードパック」16パックに加え、追加で「BASICカードパック」4パックの配布を追加し、合計で20パックの配布が決定いたしました。友達をさそって事前登録を行い、最高レアリティの「混沌の美女『アンナローゼ』」を手に入れよう!

事前登録ページ

https://alteilneo.com/pre_regist/?PR=01

■公式サイトデザイン「メイリーン」ver.を公開!

公式サイトデザイン「メイリーン」ver.を公開いたしました。「メイリーン」は太陽王国にある秘所「聖域」を守る女性神官です。高名な貴族の家柄だが、それをひけらかすことをせず敬虔に職務をこなします。

(C) Coreedge Inc / (C) So-net Game Studio Limited