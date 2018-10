ディレイビューイングが決定した4th Anniversary Liveの本公演は、10月20日(土)、21日(日)に幕張メッセイベントホールにて開催され、過去の公演と違い、初日と2日目で登場ユニットが異なる構成。初日の出演ユニットは777☆SISTERS、Le☆S☆Ca、The QUEEN of PURPLE、Ci+LUS、4U、セブンスシスターズ。2日目の出演ユニットは777☆SISTERS、Le☆S☆Ca、The QUEEN of PURPLE・Ci+LUS、4U、KARAKURI、そして新ユニット・CASQUETTE'Sがラインナップされており、初日と2日目でそれぞれ違った構成内容が予定されている。

2日間合計約12,000人キャパの会場となる本公演への期待値の高さからチケットは早々にソールドアウトしており、今回のディレイビューイングはライブのチケットを手に入れることができなかった支配人にとっては朗報だ。

今回のディレイビューイングでは、11月22日(木)に公演1日目の内容、29日(木)に公演2日目の内容を上映。また、両日ともに新宿バルト9では館内2つのシアターそれぞれにてキャストによる20分前後の舞台挨拶も予定されているとのこと。詳細は後日発表予定だ。

■Tokyo 7th シスターズ4th Anniversary Live ディレイビューイング

「Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe」Screening Party!!

日程

[DAY1]2018年11月22日(木)

[DAY2]2018年11月29日(木)

※11月22日(木)は本公演初日10月20日(土)の模様を、11月29日(木)は本公演2日目10月21日(日)の模様を上映いたします。

※上映館によってスタート時間が異なりますが、両日共に18時以降の上映を予定しております。

※大阪会場は、大阪府青少年健全育成条例に基づき、16歳未満の方は終映時間が19時以降になる為、保護者同伴でない方はご入場できません。予めご了承ください。

チケット価格

4,000円(税込)

チケット販売

チケットぴあ

プレリザーブ(抽選販売受付)

※各日(1公演)につき第3希望まで選択可。

10月22日(月)19:00~10月28日(日)23:59まで

インターネット購入:http://w.pia.jp/t/t7s/※PC・モバイル共通

当落発表11月1日(木)夕方頃

一般販売(先着)

11月6日(火)19:00~11月18日(日)23:59まで

インターネット購入:http://w.pia.jp/t/t7s/※PC・モバイル共通

※受付の際ぴあへの会員登録が必要となります。

※ご購入の際は各種手数料がかかります。詳しくは、購入の際ご確認ください。

※お一人様4枚までとさせていただきます。(新宿バルト9の舞台挨拶については1公演2枚まで。)

※舞台挨拶時間は20分前後を予定しています。

※受付期間中に受付専用URLにてお申込みを行って下さい。お申込みはPC・モバイルから利用いただけます。

※先行受付・一般発売ともに座席番号などのご指定はできません。チケット券面にてご確認下さい。

※お申込み内容の変更、お取消し(購入辞退)は一切お受けできませんので、ご注意下さい。

※申込み完了後、必ず「申込み状況照会」にて必要な入金番号などをお客様自身でご確認下さい。

※チケット代金の他に各種手数料がかかります。

※システムメンテナンスのため、サービスのご利用がいただけない場合がございます。詳しくはチケットぴあサイトhttps://t.pia.jp/にてご確認ください。

残席劇場販売(残席がある劇場のみ)

11月20日(火)より 各劇場インターネット販売(先着)

※同日劇場OPEN時より劇場チケットカウンターにて販売。インターネット販売にて完売になった場合窓口での販売はございません。

※販売方法や開始時間は劇場によって異なる場合がございます。詳細は各劇場HP等にてご確認ください。

注意事項

特別興行の為、各種割引(シニア・学生・小人等)・各種招待はご使用いただけません。

全席指定・定員入替制での上映となり、専用のチケットをお持ちでない方はご覧になれません。

いかなる事情が生じましても、ご購入・お引換後の鑑賞券の変更や払い戻しはできません。

場内でのカメラ(携帯電話を含む)・ビデオによる撮影・録画・録音等は、固くお断りいたします。保安上、入場時に手荷物検査を行う場合がございますこと、予めご了承ください。

舞台挨拶回の登壇者及び内容は、予告なしに変更する場合がございます。

当日、マスコミ・メディアの撮影が入る場合がございます。その際、お客様が映像等に映り込む可能性がございますこと、予めご了承ください。

営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為(ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等)は、いかなる場合も固くお断りしております。

来場者プレゼントは非売品です。転売はご遠慮ください。

3歳以上有料/3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

ディレイビューイングに関する諸注意

ディレイビューイングは、通常の映画上映とは異なり、立ち上がってのご鑑賞やコンサートライトをお持込みされてのご鑑賞、声援をおくられる方もいらっしゃるイベントとなります。あらかじめご了承下さい。

応援やコンサートライトのご使用に関して、他の方のご鑑賞の妨げにならないようご配慮をお願いいたします。コンサートライト等自体につきましても、他の方のご鑑賞の妨げにならない程度の長さ・明るさのものをご使用下さい。

公演中の席の移動ならびに定められたエリアからの移動はできません。そのような行為を発見した場合は、スタッフより注意させていただきます。 お客様同士の席の交換・ご移動は認められません。必ずご自身のお席でご観覧ください。

通路をふさぐ、前に押し寄せるなどの行為は、事故や怪我に繋がるだけでなく、周りのお客様にご迷惑ですので禁止させていただきます。絶対におやめください。また周りのお客様のご迷惑となるような大声・奇声、公演の妨げとなる大きな音を鳴らす等の行為、両手を左右に激しく振る、腕を振り回す、上半身を反らすなどの過激な応援行為、過度なジャンプ行為も禁止させていただきます。

映画館内は、カメラや携帯電話・スマートフォンなどのいかなる機材においても録音/録画/撮影/配信を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、あらかじめご了承ください。

フラワースタンドはお受取りいたしかねます。大変申し訳ありませんがご理解のほどお願いいたします。

上記のほか、会場内ではスタッフの指示に従っていただけますようお願いいたします。

スタッフの指示に従っていただけない場合は退場処分とさせていただくこともございます。その際のチケット代金の払い戻しは一切いたしかねます。あらかじめご了承ください。

プレイガイドチケットに関するお問い合わせ

◎チケットぴあインフォメーション 0570-02-9111(10:00~18:00オペレーター対応)

※0570で始まる電話番号は一部の携帯電話・PHS・IP電話・CATV接続電話からはご利用できません。ご契約業者に接続可能かご確認ください。

※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、チケットぴあ ヘルプページをご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ番号へご連絡下さい。

上映館

特設サイト

http://t7s.jp/live/4thlive/

