現在29歳とは思えない、少年らしいかわいらしいルックスで20代女子から人気を集めている俳優の千葉雄大さん。

自然体の優しさで疲れた女子の心を癒してくれる「ぬくもり男子=ヌクメン」として多くのメディアで取り上げられ、10月に公開された『音量を上げろタコ! なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ!!』、11月公開の『スマホを落としただけなのに』と、立て続けに出演映画が公開されます。

■千葉雄大さんの好感度は?

fumumu編集部は全国の20代女性208名を対象に、千葉雄大さん好感度について調査を実施しました。

結果、「大好き」と答えたのは12.0%、「まあまあ好き」が47.6%で、全体の6割近くが好きと回答しました。

青春ドラマから社会派ドラマ、さらには洋画の吹替まで…。様々なジャンルで活躍の幅を広げていることが影響しているかもしれません。

■ネガティブ女子に人気?

また、自分はネガティブだ回答した人で、千葉さんを「大好き」「まあまあ好き」と答えた人の合計は65.2%と全体平均よりも5ポイント高くなっています。

暗くすさんだ心に千葉さんのあざとく、かわいらしい笑顔に癒される人が多いのかもしれません。

■さらにかわいい千葉雄大が見れる! 秋の新ドラマ

そして、18日からは千葉さんの主演ドラマ『プリティが多すぎる』(日テレ系・24時59分~)が放送開始されます。

千葉さん演じる大手出版社に勤める新見佳孝は、文芸誌編集部のエース。しかし、原宿系女子のファッション誌に異動になり、それまで興味を持てなかった「カワイイ」ものに囲まれることに。個性的なモデルや編集部たちに罵倒されながら、「カワイイ」を必死に作る熱いお仕事ドラマです。

ドラマのビジュアルの写真には、「カワイイ」ものを身につけた千葉さんの姿が…!

View this post on Instagram

#プリティが多すぎる 🌈 明日から3連休ですね🍁🌾…というわけで華金を祝して(?)メインビジュアル撮影時のオフショットをまたまた公開📸パート2✨ 空柄パジャマとジャラジャラアクセがインパクト抜群です👀‼️ . #千葉雄大 #存在がインスタ映え #まるでおとぎ話のキャラクター #実はベルトもキラキラ #ドラマ #原宿 #KAWAII #日テレ #日本テレビ

A post shared by 【公式】プリティが多すぎる(@ntv_pretty) on Sep 21, 2018 at 7:50am PDT

役柄は仕事ができ、真面目とのこと。エリートサラリーマンからどんなかわいい一面が出るのか楽しみです。

・合わせて読みたい→SNSで話題! ぬいぐるみ写真投稿「ぬい撮り」経験者に話を聞いた

(文/fumumu編集部・栞)

【調査概要】

方法:インターネットリサーチ「

Qzoo

」調査期間:2018年8月31日~2018年9月3日

対象:全国20代の女性208名(有効回答数)