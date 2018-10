やなぎなぎさんが歌うTVアニメ『色づく世界の明日から』EDテーマ「未明の君と薄明の魔法」より、PV Short ver.公開！

来る10月31日、やなぎなぎさんの19thシングル「未明の君と薄明の魔法」(TVアニメ『色づく世界の明日から』EDテーマ)がリリース。そしてこのたび、そのPV Short ver.が公開となりました!

数々のアニメのテーマソングを担当してきたやなぎなぎさん。今回の歌詞と楽曲は、作品の世界観をしっかり踏まえたうえで、見終わった後にさらに物語の余韻を深めるようなそんな内容になっています。

なお、シングルの初回限定盤には2017年に行われたコンセプチュアルライブ「color palette ~2017 Orange~」よりライブ音源が4曲、特典CDとして収録。アコースティックアレンジで演奏された楽曲は、やなぎなぎさんのオーガニックなボーカルとプレイヤーの演奏がやさしいハーモニーを奏でており、客席からあふれる拍手にもどこか温かみを感じるような内容になっています。

▲やなぎなぎさん

▲やなぎなぎさん

「未明の君と薄明の魔法」(TVアニメ『色づく世界の明日から』EDテーマ)PV Short ver.公開

CD発売情報

TVアニメ『色づく世界の明日から』エンディングテーマ

やなぎなぎ 19th Single

「未明の君と薄明の魔法」

2018年10月31日発売

【初回限定盤】CD+DVD

GNCA-0540 ¥1,800+税

※初回限定盤特典CD:「color palette ~2017 Orange~」(東京・よみうりホール)ライブ音源を収録

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【通常盤】CD

GNCA-0541 1,200+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【収録曲】

DISC1(全6曲収録)

○未明の君と薄明の魔法(TVアニメ「色づく世界の明日から」エンディングテーマ)

作詞・作曲:やなぎなぎ 編曲:保刈久明

○can cry(PlayStation[R]4用ソフトウェア「CRYSTAR -クライスタ-」主題歌)

作詞・作曲:やなぎなぎ 編曲:齋藤真也

○re-live(PlayStation[R]4用ソフトウェア「CRYSTAR -クライスタ-」エンディングテーマ)作詞・作曲:やなぎなぎ 編曲:出羽良彰

○未明の君と薄明の魔法[Instrumental]

○can cry[Instrumental]

○re-live[Instrumental]

【初回限定盤 特典CD】

初回限定盤:昨年行なわれた「color palette ~2017 Orange~」(東京・よみうりホール)よりライブ音源を収録予定

1.unjour

2.赤橙(カバー)

3.カザキリ

3.landscape

イベント情報

やなぎなぎ「color palette ~2018 Black~」

☆会場:東京・Mt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

☆チケット料金:全席指定

前売 ¥7,500(消費税込/ドリンク代別)

当日 ¥8,000(消費税込/ドリンク代別)

☆スケジュール

★2018年11月14日(水) 開場:18:30/ 開演:19:00

perform with:山本健太(Piano)/朝川朋之(Harp)

★2018年11月15日(木) 開場:18:30/ 開演:19:00

perform with:山本健太(Piano)/佐々木貴之(Guitar)

★2018年11月16日(金) 開場:18:30/ 開演:19:00

perform with:山本健太(Piano)/若森さちこ(Percussion)

★2018年11月17日(土) 開場:16:30/ 開演:17:00

perform with:山本健太(Piano)/吉田翔平(Violin)

★2018年11月18日(日) 開場:16:30/ 開演:17:00

perform with:山本健太(Piano)/佐々木貴之(Guitar)若森さちこ(Percussion)

作品情報

TVアニメ「色づく世界の明日から」

<INTRODUCTION>

「SHIROBAKO」や劇場アニメ「さよならの朝に約束の花をかざろう」などを手掛けたP. A .WORKS制作による新作オリジナルアニメ『色づく世界の明日から』。

本作は「凪のあすから」の篠原俊哉監督とキャラクター原案にフライを迎えたオリジナル作品で、色覚を失くした少女「月白瞳美」と、瞳美を導く少年「葵唯翔」とのガール・ミーツ・ボーイの物語。瞳美と同じ17歳の祖母「月白琥珀」や部活の仲間たち7人が織りなす青春群像劇。瑞々しい体験を通して成長する心の姿を描いていく。

<STORY>

物語の始まりは数十年後の長崎。

日常の中に小さな魔法が残るちょっと不思議な世界。

主人公の月白瞳美は17歳。魔法使い一族の末裔。

幼い頃に色覚を失い、感情の乏しい子になった。

そんな瞳美の将来を憂えた⼤魔法使いの祖母・月白琥珀は魔法で瞳美を2018年へ送り出す。

突然、見知らぬ場所に現れとまどう瞳美の視界に鮮烈な色彩が⾶び込んでくる…。

<放送情報>

MBS:毎週金曜日26:25~

TBS:毎週金曜日25:55~

BS-TBS:毎週土曜日25:30~

AT-X:毎週土曜日21:00~ ※リピート放送あり

富山チューリップテレビ:毎週水曜日25:48~

ATV:毎週月曜日25:28~

AmazonPrimeVideo:2018年10月5日(金)より独占配信

<STAFF>

監督:篠原俊哉

シリーズ構成:柿原優子

キャラクター原案:フライ

キャラクターデザイン・総作画監督:秋山有希

美術監督:鈴木くるみ

美術監修:東潤一

撮影監督:並木智・富田喜允

色彩設計:中野尚美

3D監督:桐谷太力

特殊効果:村上正博

音響監督:山田陽

音楽:出羽良彰 NEW!

オープニングアーティスト:ハルカトミユキ NEW!

エンディングアーティスト:やなぎなぎ NEW!

プロデユース:infinite

アニメーション制作:P.A.WORKS

<CAST>

月白瞳美(つきしろひとみ):石原夏織

月白琥珀(つきしろこはく):本渡楓

葵 唯翔(あおいゆいと):千葉翔也

風野あさぎ(かざのあさぎ):市ノ瀬加那

川合胡桃(かわいくるみ):東山奈央

山吹 将(やまぶきしょう):前田誠二

深澤千草(ふかざわちぐさ):村瀬歩

TVアニメ「色づく世界の明日から」公式サイト

TVアニメ「色づく世界の明日から」公式ツイッター(@iroduku_anime)