MUCC・逹瑯、TOTALFATが新アルバムで極めた「パンク道」にエール！

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月10日(水)の放送では、前回に引き続き、メロディック・ハードコアバンドのTOTALFATから、ヴォーカル・ギターのJoseさんとヴォーカル・ベースのShunさんが登場。10月3日(水)リリースのニューアルバム『Conscious+Practice』について語りました。

TOTALFATのShunさん(左)とJoseさん(右)、中央は番組パーソナリティのMUCC・逹瑯

Shun:今回のアルバム(『Conscious+Practice』)は、いろんなジャンルのものに手を出したというか。真ん中にパンクがありつつも、いろいろなところに手を出しつつ、最終的にパンクという実家に帰ってきたみたいな。

Jose:そんなアルバムですね。

Shun:やんちゃ坊主が実家に帰ってきたようなアルバムです。

逹瑯:今年はいろいろ冒険して、やっぱりここだぞと。(実家に帰って)「俺の名字ってこれだな」みたいな?

Jose:そうですね。

Shun:本当に、TOTALFATのファーストアルバムに近いっていうか。

Jose:もしかしたら、ファーストなんじゃないかって(笑)。

Shun:パンクって「道」というか。たとえば柔道、華道、茶道のように……。

逹瑯:パンク道!?

Shun:そう、パンク道なんじゃないかなって! 人間性も求められる音楽だと俺は思ってて。音楽全般そうなのかもしれないけど、何かを変えたいっていう気持ちや、救いたいって気持ちをメッセージにするときに、演奏する側の説得力ってすごく問われてくるじゃないですか。今回はそこに向き合って、「道」をある程度極められたなと。

逹瑯:「うちらがパンクなんだから、うちらが出してる音ってもうパンクでしょ」って言いきるしかない。そこに自信を持てるようなアルバムができたってことだね!

