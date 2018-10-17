关注：旅游业恢复情况各异 北海道地震影响或长期化

旅游业恢复情况各异 北海道地震影响或长期化

【共同社10月17日电】由于接连发生自然灾害，9月的访日外国游客数近5年零8个月来首次出现同比减少。在遭受台风侵袭的关西，游客的身影逐渐恢复，而北海道则出现了对地震影响长期化的担忧声，灾后的恢复情况存在差异。提出“观光立国”目标的日本政府将着力向客流大幅下滑的韩国和中国等宣传赴日旅游的安全性。

▽大阪的恢复

在大受访日游客欢迎的大阪城天守阁（大阪市），9月入场人数同比减少了2成，但负责人表示：“10月也有好于去年的日子。客流正在逐渐恢复。”

有4分之1访日游客利用的关西机场恢复运营产生了很大的效果，大阪入国管理局介绍称，9月降至去年同期一半的入境人数也在10月前半个月基本恢复。

东京没有受到显著影响。16日在浅草雷门前接受采访的40多岁德国女性称“查看了地震应对手册后才来的”，而前来度蜜月的24岁中国女性身穿粉色和服笑着说：“灾害在中国也会发生。没想过要取消行程。”

▽形象受损的担忧

另一方面，在9月地震后仍时有余震的北海道，客流至今仍持续低迷。据运营釜山至新千岁航线的廉价航空公司（LCC）釜山航空札幌分店透露，往年达8成的10月航班上座及订票率降至6成。店长水口真一对情况的长期化表示担忧称：“听说韩国人对地震很敏感。如果无法消除忧虑的话，将很难恢复吧。”

旅游业界也有人坦言“重新认识到灾害是日本旅游的弱点”，灾后形象受损成为一大课题。16日傍晚，官房长官菅义伟在首相官邸举行的会议上指示相关阁僚称：“希望各位努力推动面向各国的宣传活动、社交网站（SNS）的有效利用、灾害时应对措施的改善等，打造可以放心旅行的环境。”

JTB综合研究所首席研究员黑须宏志指出：“此前预测今年访日游客将达3200万人次。可能略低于这一数字，不会有太大偏差吧。”他认为灾害的影响将限于一定范围内，但也强调称“前提是政府等切实发布‘北海道也已复原’的信息”。（完）