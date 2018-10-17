「いもいも」校内一の美少女・氷室舞が、祐のプライベートを強引に詮索!?　第2話先行カット

TVアニメ『俺が好きなのは妹だけど妹じゃない』第2話「俺の妹はどこまで高みを目指すんだ」先行カット(C)2018 恵比須清司・ぎん太郎／KADOKAWA／いもいも製作委員会

TVアニメ『俺が好きなのは妹だけど妹じゃない』より、2018年10月17日（水）放送の第2話「俺の妹はどこまで高みを目指すんだ」のあらすじと先行カットが到着した。

本作は、恵比須清司による同名ライトノベルが原作だ。

ラノベ大賞に作品を出し続けるも一次選考落ちを続けていた高校生・永見祐。しかし、妹の涼花がラノベ大賞を受賞し、代理の作家・永遠野誓（とわのちかい）として不本意ながらも作家デビューを果たす。

本作は、そんな祐が個性的な業界関係者たちに揉まれながら、妹のために永遠野誓として奮闘していく姿を描く。

第2話では、祐の前に校内一の美少女・氷室舞が現れる。実はラノベ作家・炎竜焔だという舞は、永遠野誓の才能を研究したいと言い出し、祐のプライベートを強引に詮索しはじめて……。

TVアニメ『俺が好きなのは妹だけど妹じゃない』第2話「俺の妹はどこまで高みを目指すんだ」は、2018年10月17日（水）より、TOKYO MX、サンテレビ、AT-Xほかにて放送開始。

【オンエア】

TOKYO MX 毎週水曜 25:35～

サンテレビ 毎週水曜 26:00～

テレビ愛知 毎週木曜 26:35～

KBS京都 毎週水曜 25:35～

TVQ九州放送 毎週木曜 27:00～

AT-X 毎週水曜 22:00～

※リピート放送(金)14:00～、(日)7:00～、((火)6:00～

BS11 毎週金曜 27:00～

【スタッフ】

原作：恵比須清司／原作イラスト：ぎん太郎（株式会社KADOKAWA ファンタジア文庫刊）

監督・キャラクターデザイン：古川博之

シリーズ構成：百瀬祐一郎

美術監督：三宅昌和

色彩設計：柳澤久美子

音響監督：小泉紀介

音楽：やしきん

音楽制作：MAGES.

アニメーション制作：NAZ×マギア・ドラグリエ

製作：いもいも製作委員会

【キャスト】

永見 祐：畠中 祐

永見涼花：近藤玲奈

氷室 舞：小倉 唯

アヘ顔Wピース先生：赤崎千夏

水無月 桜：荒浪和沙

神坂春菜：永恵由彩

神坂秋乃：中島優衣

篠崎麗華：喜多村英梨

江坂さん：真野あゆみ

(C)2018 恵比須清司・ぎん太郎／KADOKAWA／いもいも製作委員会

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