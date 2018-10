ジャスティン、スチャダラ…黒木華が「頑張りたいときに聴く曲」は？

シンガーソングライターのLOVEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「LOVE CONNECTION」。10月15日(月)の放送では、番組のコーナー「LISTEN! MY PLAYLIST」 に女優の黒木華さんが登場。「次の日頑張りたい時に聴くプレイリスト」を紹介してくれました。

黒木華さん

アーティストやクリエイターが普段どんな曲をどんなときに聴いているのか、覗き聴きしていく「LISTEN! MY PLAYLIST」のコーナー。10月15日(月)~18日(木)の放送では、11月1日(木)より公開される映画「ビブリア古書堂の事件手帖」の出演者が日替わりで登場します。この日は、黒木華さんが「次の日、頑張りたいときに聴くプレイリスト」を紹介。楽曲にまつわるエピソードを語ってくれました!

Thomas Fersen「Croque」

「私がすごく好きなイタリアン料理屋さんで始めて聴いて知りました。隣の席でフランスの方が食事をしていて、「この曲なに?」って尋ねたら教えてくれました。そういう偶然の出会いもあり、結構思い入れがありますね。普段聴かない(雰囲気の)曲だったりするので、すごく好きです。フランス語の響きを聴いていると気持ちが落ち着くし、(気分が)上がります」

Skrillex and Diplo「Where Are U Now with Justin Bieber」

「ジャスティン・ビーバーをすごく聴いている時期があって。iTunesにポンッて出てきたんです。そのときの自分に音楽がすごく入ってきて、それ以来、聴いている曲です。跳ねるようなリズムで、元気をすごく出させてくれます。大人になった彼(ジャスティン)の歌詞とかが、けっこうステキだなと思ったんですよね。意外とセンシティブといいますか、そういうところが好きだなと思いました」

スチャダラパー「サマージャム2020」

「スチャダラパーさんのライブにはじめて、荒川良々さんに連れて行ってもらったんです。もともと知ってはいたんですけど、(ライブを観てから)再燃して、最近よく聴いています。単純に幸せな気持ちになります。秋も真っ只中ですが、夏のキラキラした感じを聴くと、太陽の暖かさだったり、気持ちも温かくあったりするのでよく聴いてますね」

映画やテレビドラマで活躍中の黒木華さんは、11月1日(木)より全国にてロードショーされる「ビブリア古書堂の事件手帖」に出演中。神奈川県・鎌倉の片隅にある「ビブリア古書堂」を舞台に、客が持ち込む“古書”にまつわる謎を解き明かしていくストーリーです。黒木さんは、店主の篠川栞子役を演じています。読書の秋、芸術の秋に観るにふさわしい、文学が人と人を繋ぐステキな映画「ビブリア古書堂の事件手帖」の詳細はオフィシャルサイトをご覧ください!

10月18日(木)の放送には、野村周平さんが登場。「夏の終わりの夜に聴きたいプレイリスト」を紹介してくれます。夏……!? どうぞお楽しみに!

