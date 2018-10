【B1第3節】新潟が三遠を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第3節は10月17日 (水)、シティホールプラザアオーレ長岡で新潟アルビレックスBB vs 三遠ネオフェニックスの試合が行われ、新潟が61 - 48で、三遠を降して勝利した。

44 - 37で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

メンバー

■ 新潟アルビレックスBB

PG 2 山口 祐希

PG 3 柏木 真介

PG 7 五十嵐 圭

PF 11 鵜澤 潤

SG 14 石井 峻平

PG 16 渡辺 竜之佑

PG 18 森井 健太

SG 22 上江田 勇樹

SG 30 今村 佳太

SF 32 池田 雄一

PF 34 ラモント・ハミルトン

C 54 ダバンテ・ガードナー

■ 三遠ネオフェニックス

PF 2 ロバート・ドジャー

PG 4 寺園 脩斗

PG 5 川嶋 勇人

SG 6 長谷川 智伸

PG 7 渡邊 翔太

C 8 太田 敦也

SG 11 岡田 慎吾

SG 12 ダシルバ ヒサシ

PG 15 鈴木 達也

SF 21 菅野 翔太

C 23 シャキール・モリス

C 45 ウィリアム・マクドナルド

SG 73 田渡 修人

スタッツ

新潟三遠2P成功数18183P成功数623P成功率27%10%FG成功数2420FT成功数76アシスト数1613オフェンスリバウンド数119スティール数75ターンオーバー数713ディフェンスリバウンド数3033ファウル数812ファストブレイク数36ブロックショット数14ポインツインザペイント数3224ポインツフロムターンオーバー数59