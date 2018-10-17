【J2第26節】町田が山口との一進一退を制す

J2リーグ第26節は10月17日 (水)、維新みらいふスタジアムでレノファ山口FC vs FC町田ゼルビアの試合が行われました。
前半終了時点で、町田は0点、山口は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、山口は町田のゴールを割ることはできず、一方町田は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、町田は、1点差で山口を降し、見事勝利です。
メンバー
■ レノファ山口FC
GK 17 吉満 大介
DF 6 前 貴之
DF 3 渡辺 広大
DF 21 廣木 雄磨
DF 16 瀬川 和樹
MF 29 三幸 秀稔
MF 5 佐藤 健太郎
FW 18 高木 大輔
FW 27 大石 治寿
FW 9 岸田 和人
FW 19 オナイウ 阿道
GK 33 山田 元気
MF 11 鳥養 祐矢
MF 28 髙橋 壱晟
MF 32 丸岡 満
MF 7 大﨑 淳矢
FW 24 山下 敬大
FW 50 高井 和馬
■ FC町田ゼルビア
GK 1 福井 光輝
DF 35 大谷 尚輝
DF 23 酒井 隆介
DF 3 藤井 航大
DF 2 奥山 政幸
MF 8 平戸 太貴
MF 24 ロメロ フランク
MF 19 土居 柊太
MF 18 山内 寛史
FW 7 杉森 考起
FW 30 中島 裕希
GK 21 髙原 寿康
DF 5 深津 康太
MF 10 土岐田 洸平
MF 14 吉濱 遼平
MF 29 森村 昂太
FW 20 ドリアン バブンスキー
FW 28 橋村 龍ジョセフ