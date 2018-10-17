【J2第26節】町田が山口との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第26節は10月17日 (水)、維新みらいふスタジアムでレノファ山口FC vs FC町田ゼルビアの試合が行われました。
前半終了時点で、町田は0点、山口は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、山口は町田のゴールを割ることはできず、一方町田は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、町田は、1点差で山口を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ レノファ山口FC

GK　17　吉満　大介

DF　6　前　貴之

DF　3　渡辺　広大

DF　21　廣木　雄磨

DF　16　瀬川　和樹

MF　29　三幸　秀稔

MF　5　佐藤　健太郎

FW　18　高木　大輔

FW　27　大石　治寿

FW　9　岸田　和人

FW　19　オナイウ　阿道

GK　33　山田　元気

MF　11　鳥養　祐矢

MF　28　髙橋　壱晟

MF　32　丸岡　満

MF　7　大﨑　淳矢

FW　24　山下　敬大

FW　50　高井　和馬

■ FC町田ゼルビア

GK　1　福井　光輝

DF　35　大谷　尚輝

DF　23　酒井　隆介

DF　3　藤井　航大

DF　2　奥山　政幸

MF　8　平戸　太貴

MF　24　ロメロ　フランク

MF　19　土居　柊太

MF　18　山内　寛史

FW　7　杉森　考起

FW　30　中島　裕希

GK　21　髙原　寿康

DF　5　深津　康太

MF　10　土岐田　洸平

MF　14　吉濱　遼平

MF　29　森村　昂太

FW　20　ドリアン　バブンスキー

FW　28　橋村　龍ジョセフ

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