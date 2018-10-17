【J2第26節】町田が山口との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第26節は10月17日 (水)、維新みらいふスタジアムでレノファ山口FC vs FC町田ゼルビアの試合が行われました。

前半終了時点で、町田は0点、山口は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、山口は町田のゴールを割ることはできず、一方町田は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、町田は、1点差で山口を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ レノファ山口FC

GK 17 吉満 大介

DF 6 前 貴之

DF 3 渡辺 広大

DF 21 廣木 雄磨

DF 16 瀬川 和樹

MF 29 三幸 秀稔

MF 5 佐藤 健太郎

FW 18 高木 大輔

FW 27 大石 治寿

FW 9 岸田 和人

FW 19 オナイウ 阿道

GK 33 山田 元気

MF 11 鳥養 祐矢

MF 28 髙橋 壱晟

MF 32 丸岡 満

MF 7 大﨑 淳矢

FW 24 山下 敬大

FW 50 高井 和馬

■ FC町田ゼルビア

GK 1 福井 光輝

DF 35 大谷 尚輝

DF 23 酒井 隆介

DF 3 藤井 航大

DF 2 奥山 政幸

MF 8 平戸 太貴

MF 24 ロメロ フランク

MF 19 土居 柊太

MF 18 山内 寛史

FW 7 杉森 考起

FW 30 中島 裕希

GK 21 髙原 寿康

DF 5 深津 康太

MF 10 土岐田 洸平

MF 14 吉濱 遼平

MF 29 森村 昂太

FW 20 ドリアン バブンスキー

FW 28 橋村 龍ジョセフ