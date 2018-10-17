【B1第3節】秋田がSR渋谷を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第3節は10月17日 (水)、墨田区総合体育館でサンロッカーズ渋谷 vs 秋田ノーザンハピネッツの試合が行われ、秋田が63 - 58で、SR渋谷を降して勝利した。
46 - 44で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

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メンバー

■ サンロッカーズ渋谷

PF　0　満原 優樹
PG　1　清水 太志郎
C　3　ファイ サンバ
C　6　ロバート・サクレ
PG　7　伊藤 駿
PG　9　ベンドラメ 礼生
C　10　マーカリ・サンダース・フリソン
SF　14　杉浦 佑成
SG　22　長谷川 智也
SF　24　広瀬 健太
PG　32　山内 盛久

■ 秋田ノーザンハピネッツ

SF　7　野本 建吾
SG　8　下山 大地
SF　9　白濱 僚祐
PG　13　成田 正弘
PF　15　下山 貴裕
PG　17　中山 拓哉
SG　24　保岡 龍斗
C　28　ニカ・ウィリアムス
PG　33　俊野 達彦
PG　34　小野寺 祥太
PF　40　ジャスティン・キーナン
PF　43　カディーム・コールビー
PF　55　谷口 大智

スタッツ

SR渋谷秋田2P成功数14203P成功数633P成功率33%21%FG成功数2023FT成功数1214アシスト数1510オフェンスリバウンド数1115スティール数1012ターンオーバー数1816ディフェンスリバウンド数2527ファウル数1817ファストブレイク数65ブロックショット数44ポインツインザペイント数2240ポインツフロムターンオーバー数1614

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