【B1第3節】秋田がSR渋谷を破る

B.LEAGUE1部第3節は10月17日 (水)、墨田区総合体育館でサンロッカーズ渋谷 vs 秋田ノーザンハピネッツの試合が行われ、秋田が63 - 58で、SR渋谷を降して勝利した。
46 - 44で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
メンバー
■ サンロッカーズ渋谷
PF 0 満原 優樹
PG 1 清水 太志郎
C 3 ファイ サンバ
C 6 ロバート・サクレ
PG 7 伊藤 駿
PG 9 ベンドラメ 礼生
C 10 マーカリ・サンダース・フリソン
SF 14 杉浦 佑成
SG 22 長谷川 智也
SF 24 広瀬 健太
PG 32 山内 盛久
■ 秋田ノーザンハピネッツ
SF 7 野本 建吾
SG 8 下山 大地
SF 9 白濱 僚祐
PG 13 成田 正弘
PF 15 下山 貴裕
PG 17 中山 拓哉
SG 24 保岡 龍斗
C 28 ニカ・ウィリアムス
PG 33 俊野 達彦
PG 34 小野寺 祥太
PF 40 ジャスティン・キーナン
PF 43 カディーム・コールビー
PF 55 谷口 大智
スタッツ
SR渋谷秋田2P成功数14203P成功数633P成功率33%21%FG成功数2023FT成功数1214アシスト数1510オフェンスリバウンド数1115スティール数1012ターンオーバー数1816ディフェンスリバウンド数2527ファウル数1817ファストブレイク数65ブロックショット数44ポインツインザペイント数2240ポインツフロムターンオーバー数1614