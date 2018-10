【セクシー？それともビックリ？】不自然なほど大きいお尻をもつセレブ５人

毎回、この5人のセレブをネットやテレビで見る度に「お尻」に注目しちゃいます。この5人のセレブのお尻は、セクシー?それとも驚く?筆者は単に、彼女たちのお尻に驚いています。※整形なのか、そうでないのかは今回は横に置いといてくださいね。

キム・カーダシアン

https://bestofcomicbooks.com/hottest-pictures-of-kim-kardashian-big-butt/

「大きなお尻」で、筆者がパッと思い浮かぶのがキム・カーダシアンです。身長159センチと小柄な彼女。そこにお尻と胸が異様に大きいので、不自然に見えてしまいます…。そんな彼女は、自慢の体をSNSにも頻繁に投稿。こちらが不自然に見えても、本人が自分の体を愛せているのは素敵なことですね。

Splashnews

一番始めの写真とこの写真の違いにビックリ。この写真は今年の夏に撮られたもので、加工されたかのように、プリッとあがったヒップ。別人のような後ろ姿。鍛えたのでしょうか。

Splashnews

このくらいのお尻でもキレイだと思いますが、キムには物足りない?

ニッキー・ミナージュ

https://bestofcomicbooks.com/hottest-pictures-of-nicki-minaj-big-butt/

彼女も身長157センチ、と小柄。カラフルで個性的なファッション、高いヒールで、身長は高いと勝手に思っていました。ニッキーはお尻だけでなく、胸もこぼれそうなくらい大きい。これが豊満ボディ?

Instagram/ Nicki Minaj

Goffphoto

むちむちだけど、引き締まっているのがカッコいい。

アンバー・ローズ

NEW YORK, NY - AUGUST 20: Amber Rose attends the 2018 MTV Video Music Awards at Radio City Music Hall on August 20, 2018 in New York City. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

モデルでストリッパーのアンバー・ローズ。過去には、キム・カーダシアンの夫であるカニエ・ウェストと交際していました。ラッパーのウィズ・カリファと結婚し、男の子を出産後、ウィズと離婚。

NEW YORK, NY - AUGUST 20: Amber Rose attends the 2018 MTV Video Music Awards at Radio City Music Hall on August 20, 2018 in New York City. (Photo by Matthew Eisman/FilmMagic)

過去には、通報されてもおかしくないような際どい写真をSNSに投稿。現在は、息子の写真を載せていることが多いです。上の写真は、MTV VMAで撮影されました。刺激が強いですね…。

Instagram/Amberrose

ストリッパーやモデルとあって、自分がセクシーにカッコよく見える角度を熟知しているアンバー・ローズ。

カーディ・B

ラッパーのカーディ・B。筆者は、彼女とニッキー・ミナージュって何だか似てるな〜と思います。2人は犬猿の仲なので、似てるとは言われたくないですよね。体つきやファッションが似ている気がします。

Startraksphoto

Getty

ブラック・チャイナ

BACKGRID

ブラック・チャイナはモデルで起業家です。元ストリッパーという経歴もあります。キム・カーダシアンの弟のロブと交際し、女の子出産。その後破局した2人。

BACKGRID

上からお尻を引っ張っているみたいに、キュッと上がっていますね。大きなお尻に驚きですが、タトゥーにも目が釘付け♡

BACKGRID

BACKGRID

お尻が大きくて水着がウエストまで上がってる…。

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 01: Model Blac Chyna attends the 3rd Annual Amber Rose SlutWalk on October 1, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Amanda Edwards/WireImage)

親友はアンバー・ローズ

NEW YORK, NY - AUGUST 20: Black Chyna and Amber Rose pose during the 2018 MTV Video Music Awards at Radio City Music Hall on August 20, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/VMN18/Getty Images for MTV)

彼女の親友はアンバー・ローズです。ストリッパー仲間だったのかも。MTV VMAでも隣同士で座って、楽しそうな姿がキャッチされています。

ATLANTA, GA - SEPTEMBER 23: (EXCLUSIVE COVERAGE) Blac Chyna and Amber Rose attend a Party Hosted By Amber Rose at Gold Room on September 23, 2017 in Atlanta, Georgia. (Photo by Prince Williams/WireImage)

2人の色気にめまいがしそう。

最後に

Instagram/Nicki Minaj

筆者の単なる好奇心から、この記事を書きました。ずっと眺めていると、5人とも同じに見えてきて、写真を貼り付ける場所を間違えそうでした。