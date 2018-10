セクシーな魅力満載！ I Don’t Like Mondays.が届けるダンサブルなひととき

“ライブ音楽とビールが生み出すゆたかなひととき”をテーマに、あなたのすぐそばで素敵なアーティストたちが生ライブで生きた音楽を届けるTOKYO FMの番組「KIRIN BEER “Good Luck”LIVE」。10月13日(土)の放送には、4人組バンドのI Don’t Like Mondays.が登場しました。

I Don't Like Mondays.

“アイドラ”の愛称で親しまれているI Don’t Like Mondays.は、ボーカルのYUさん、ギターのCHOJIさん、ベースのKENJIさん、ドラムスのSHUKIさんの4人からなるバンド。R&B、ファンク、EDM、ロックなどを取り入れた多彩なサウンドと、キャッチーなメロディーを融合した、ダンサブルでポップな楽曲が彼らの特徴です。

9月8日(土) には、約1年ぶりとなるE.P.『A GIRL IN THE CITY』を配信リリース。また、現在は約2年ぶりの全国ツアーも開催中のアイドラ。ライブアテンダントの堤友香から「ライブをする上でのこだわりは?」と尋ねられると、「(お客さんが)飽きないように、時間を忘れさせるようなセットリストを心がけています」と答えていました。

そんなアイドラのライブは、昨年発売したE.P.『SUMMER』収録の「Shape of love」からスタート。R&B色の濃いダンサブルなビートに乗せて、ハイトーンの甘いボーカルを聴かせていきます。1曲目が終わるとYUさんが「今日はどんどんいくよ! ラジオの前のみなさんも、会場のみなさんも、楽しんでいけるかい?」と煽り、2曲目「Freaky boy」へ。ファンキーなギターカッティングとファルセットボイスで攻め、3曲目のメロディアスな「LEMONADE」へと続き、冒頭からアッパーチューンでたたみかけます。

ラップをフィーチャーした「ONE THING feat. SALU」を経て、次の「TOKYO BROTHERS」で雰囲気は一変。豪快なギターリフがうねるハードロックで、ワイルドな男臭さを見せ、多彩な音楽性を持つ彼らならではの魅力を見せつけます。間奏になると観客にコールアンドレスポンスを煽り、いっそう盛り上がるスタジオ。続く、ファンキーなナンバー「SO BAD」はYUさんの色気たっぷりなボーカルが聴きものです。

ここからライブは後半へ。YUさんが「せっかくなのでカバーを1曲お届けしたいと思います」と語り、アリシア・キーズの「If I Ain't Got You」を披露。YUさんのスウィートでエモーショナルなボーカルが冴えます。

8曲目は、新作のE.P.のタイトル曲となるバラード「A GIRL IN THE CITY」。グルーヴィーな演奏をバックに、メロウでセクシーなボーカルが心地よく響きます。ファルセットボイスの甘いコーラスワークも絶妙です。ラストは「TONIGHT」。壮大なシンセサイザーのフレーズが印象的な、アッパーなナンバーでライブは終了。彼らのライブならではの表現力の高さや楽しさを、存分に味わうことができたひとときでした。

I Don’t Like Mondays.(左)とライブアテンダントの堤友香(右)

Set List1. Shape of love2. Freaky boy3. LEMONADE4. ONE THING feat. SALU 5. TOKYO BROTHERS6. SO BAD7. If I Ain't Got You(Alicia Keys)8. A GIRL IN THE CITY9. TONIGHT

次回10月18日(土)の放送は、Official髭男dismのライブをお届けします。お楽しみに!

この日のライブの模様は「radikoタイムフリー」で聴くことができます(1週間限定)。フロアの熱気をぜひ体感してみてください。

聴取期限 2018年10月21日(日) AM 4:59 まで

<番組概要>

番組名:KIRIN BEER“Good Luck”LIVE

放送日時:毎週土曜16:00~16:55

ライブアテンダント:堤友香

番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/live/