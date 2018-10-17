ヒプマイ最終決戦！　ヒプノシスマイクFinal Battle楽曲担当は山嵐！　ジャケ写・Remix情報も公開に

来る11月14日、ヒプノシスマイクのFinal Battle CD「MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼」がリリース！ そのジャケット写真と楽曲クレジットが公開になりました。

今春よりスタートしていた「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Battle Season」は、イケブクロ・ディビジョンBuster Bros!!!VSヨコハマ・ディビジョンMAD TRIGGER CREWによる1st Battle、シブヤ・ディビジョンFling PosseVSシンジュク・ディビジョン麻天狼による2nd Battleを実施。

Battleカードを介して、ユーザーが物語の行方を左右する参加型の企画で、MAD TRIGGER CREWと麻天狼が決勝に勝ち進んでいました。

今作の新しいジャケットイラストは、ラップバトルをひと試合終え、お互い負傷し、両チームギリギリの状態でバトルに挑む様が描かれています。他にも収録楽曲の詳細も発表されたので、あわせてご紹介しましょう。

▲公開されたジャケット

▲公開されたジャケット

収録楽曲の詳細を公開！

M1にはヨコハマ・ディビジョン MAD TRIGGER CREWとシンジュク・ディビジョン 麻天狼のバトル楽曲が収録。タイトルは「DEATH RESPECT」。

毎回話題となる楽曲制作は、湘南を拠点に活動している7人組ロックバンド山嵐(ヤマアラシ)が担当。

▲山嵐アーティスト写真

▲山嵐アーティスト写真

M2〜M5は、各ディビジョン毎のRemix楽曲が収録。M2に収録されるのは、「IKEBUKURO WEST GAME PARK（Boyz Sunshine remix）」で、Remixを手がけたのは三浦康嗣氏（□□□）。

M3に収録されるのは、「Yokohama Walker（Triple Trippin' remix）」で、Remixを手がけたのはhara氏（from HyperJuice）。

M4に収録されるのは、「Shibuya Marble Texture -PCCS-（Candy Dazed remix）」。Remixを手がけたのはDJ KENTARO氏。

M5に収録されるのは、「Shinjuku Style 〜笑わすな〜（Nerve Rackin' remix）」。Remixを手がけたのは、DJ BAKU氏（KAIKOO）。豪華クリエーター陣それぞれの個性がどのように楽曲を生まれ変わらせるのか？ 要注目です。

そして、M1「DEATH RESPECT」の先行試聴が10月22日（月）～10月29日（月）の期間限定で行われます。アニメイトやゲーマーズなど、全国100店舗で実施される予定です。。

CD発売情報

タイトル：「MAD TRIGGER CREW VS麻天狼」

アーティスト：MAD TRIGGER CREW・麻天狼

発売日：2018.11.14（水）

品番：KICA-3274

定価：1,852+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【収録内容】

M-1 DEATH RESPECT

MAD TRIGGER CREW（CV.浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎）・麻天狼（CV.速水 奨・木島隆一・伊東健人）

作詞：KOJIMA 作曲・編曲：山嵐

M-2 IKEBUKURO WEST GAME PARK（Boyz Sunshine remix）／Buster Bros!!!

remixed by 三浦康嗣（□□□）

作詞：好良瓶太郎 作曲：月蝕會議

M-3 Yokohama Walker（Triple Trippin' remix）／MAD TRIGGER CREW

remixed by hara（from HyperJuice）

作詞：peko 作曲：ist

M-4 Shibuya Marble Texture -PCCS-（Candy Dazed remix）／Fling Posse

remixed by DJ KENTARO

作詞：弥之助（from AFRO PARKER） 作曲：Avec Avec・弥之助（from AFRO PARKER）

M-5 Shinjuku Style 〜笑わすな〜（Nerve Rackin' remix）／麻天狼

remixed by DJ BAKU（KAIKOO）

作詞：Mr.Q・山☮マン（ラッパ我リヤ） 作曲：安藤健作（noTOKYO）・hatch（Mellow Monk Connection）

※初回製造分のみ「Battleカード」封入

作品情報

ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-前文

H歴 武力による戦争は根絶された…

争いは武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイクにとって代わった。

その名も【ヒプノシスマイク】

このマイクを通したリリックは人の交感神経、副交感神経等に作用し、様々な状態にすることが可能になる。

兵器ではなく言葉が力を持つことになったのだ。

今、男たちの威信をかけた領土テリトリーバトルが始まる。

■Division All Stars「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-」

Music Video

■Division All Stars「ヒプノシスマイク –Division Rap Battle-」

■「WAR WAR WAR」／Buster Bros!!!・MAD TRIGGER CREW

■「BATTLE BATTLE BATTLE」／Fling Posse・麻天狼

「ヒプノシスマイク –Division Rap Battle-」公式サイト

「ヒプノシスマイク-D.R.B-」公式ツイッター（＠hypnosismic）