＜レスリング＞《ネット中継》10.18全日本大学グレコローマン選手権　

（2018年10月18日、東京・駒沢屋内球技場）
55kg 60kg 63kg 67kg 72kg 77kg 82kg 87kg 97kg 130kg
10月18日(木)9:30〜 FRESH LIVEで放送予定
Aマット https://freshlive.tv/CollegeWrestlingA/242900
Bマット https://freshlive.tv/CollegeWrestlingA/242901
（2018年10月18日、東京・駒沢屋内球技場）
55kg 60kg 63kg 67kg 72kg 77kg 82kg 87kg 97kg 130kg
10月18日(木)9:30〜 FRESH LIVEで放送予定
Aマット https://freshlive.tv/CollegeWrestlingA/242900
Bマット https://freshlive.tv/CollegeWrestlingA/242901
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