淡路島の美味しいグルメを食べ尽くす！おすすめ４選【淡路島旅行記４】

淡路島の楽しみの一つと言えば、やっぱりグルメ。鱧やしらす、淡路牛など、淡路島には特産品が多くあります。筆者が旅行中に食べて、これは美味しかった!という淡路島グルメをご紹介します。

あわじ島オニオンビーフバーガー

まず最初にご紹介したいのは、全国ご当地バーガーランキングで一位にもなったことがあるという、あわじ島オニオンビーフバーガー。道の駅うずしおや、うずの丘 大鳴門橋記念館にバーガーショップがあります。

筆者が訪れたときは、お盆最後の休日。人で溢れかえっていて、かなり長蛇の列ができていました。このあわじ島オニオンビーフバーガーはテレビなどでも度々紹介されているので、淡路島に来たのなら、食べておきたいグルメの一つとなっているようです。

肝心のお味は、玉ねぎの甘さに感動。こんなに美味しい玉ねぎの入ったハンバーガーは食べたことがありません。牛よりも玉ねぎメインのハンバーガーでした。

[【公式】うずのくに.com]

海鮮丼

海に囲まれた淡路島では美味しい海の幸をいただくことができます。淡路島滞在中に何度か、海鮮丼を食べましたが、一番美味しかったのが、洲本のアルティザンスクエア1階にある、食香房とうじの海鮮丼です。鱧や鯛など、地元で採れた新鮮な魚がいただけます。鯛はプリプリとしていて、しっかりと味わいが感じられて、わざわざ淡路島に来て食べた甲斐があったと思えたほど、美味しかったです。

食香房とうじ

https://toujisumoto.gorp.jp

住所 兵庫県洲本市塩屋1-1-17 アルチザンスクエア1F

電話 0799-26-3660

営業時間

ランチ 11:30~15:00

(L.O.14:00、ドリンクL.O.14:00)

ディナー 17:00~24:00

(L.O.23:00、ドリンクL.O.23:30)

定休日 火曜日

駐車場 有:共有10台

(駐車券持参の場合キャッシュバックあり)

生しらす丼

淡路島と言えば、生しらすが有名です。生しらすは鮮度が命。滞在中に二度生しらす丼を食べたのですが、淡路ハイウェイオアシスのレストランみけ家で食べた、生しらす丼が美味でした。ぷちっとした食感があって、不思議と潮の香りがふんわりと口の中で広がります。生しらすはしらすが採れる地域でしか食べられないものです。ぜひ、しらすの名産地淡路島で美味しい生しらす丼を一度は食べてみることをおすすめします。

淡路牛丼

淡路島の和牛といえば、淡路牛です。その中でも、年間200頭しか、手に入らないのが淡路ビーフ。幻の和牛と言えるほど、希少価値の高い和牛です。淡路島に来たのなら、淡路ビーフまではいかなくても、一度は淡路牛を食べてみたいと思い、淡路ハイウェイオアシスのレストランみけ家で淡路島牛丼を食べてみました。

厚めにカットされた淡路牛は、牛とは思えないほど、柔らかいのが特徴。しっかりと、牛の美味しさを味わえます。そして、付き合わせの野菜もびっくりするほど甘く、かなり質の高い丼でした。

淡路ハイウェイオアシス レストランみけ家

http://www.awajishimahighwayoasis.com/food/mikeya.html

住所 兵庫県淡路市岩屋大林2674−3 淡路ハイウェイオアシス内

電話 0799-72-0220(淡路ハイウェイオアシス)

営業時間

平日 11:00〜20:00(LO19:00)

土日祝 11:00〜20:00(LO19:15)

定休日なし

淡路島に来たのなら、ぜひ島のご当地グルメを堪能してみてください。

[All photos by Nanako Kitagawa]

Do not use images without permission.