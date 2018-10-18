「第8回大阪マラソン」の招待選手とゲストランナーが決定…ケニアから4選手出場

大阪マラソン組織委員会は、11月25日（日）に開催する「第8回大阪マラソン」の招待選手とゲストランナーを発表した。

招待選手として決定したのは、陸上の長距離王国ケニアの4選手、2014年に行われた仁川アジア大会マラソン男子2位の松村康平さん、第7回大阪マラソン男子2位の池上秀志さん、女子優勝者の木下裕美子さん、2位の井野光子さん、第4回大阪マラソン車いすマラソン優勝者の西田宗城さんら23名。

また、将来マラソンで活躍が期待される選手の育成を目的としたホープ枠として男子の金子晃裕さん、女子の渡邉喜恵さん、中島みなみさんの3選手が出場する。

ゲストランナーには、ウルトラマラソン（100km）の元世界記録保持者の砂田貴裕さん、オリンピック出場経験を持つ寺澤徹さんの2名が決定した。

■招待選手

●男子

・チャールズ・ムネキ（Charles Munyeki）

・ジュリアス・ワホメ（Julius Wahome）

・ウィリアム・モルワベ（William Morwabe）

・アブデナシル・ファティ（Abdenasir Fathi）

・松村康平

・池上秀志

・五十嵐真悟

・松本翔

●女子

・サウド・カンブシア（Soud Kanbouchia）

・フェリスタ・ワンボイ（Felista Wambui）

・野尻あずさ

・吉松久恵

・吉冨博子

・木下裕美子

・井野光子

・坂本喜子

・山口遥

●ホープ枠男子

・金子晃裕

●ホープ枠女子

・渡邉喜恵

・中島みなみ

●車いすマラソン男子

・山本浩之

・西田宗城

・吉田竜太

●ゲストランナー

・砂田貴裕

・寺澤徹 ※チャレンジラン出場

美坂柚木

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