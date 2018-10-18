「第8回大阪マラソン」の招待選手とゲストランナーが決定…ケニアから4選手出場

大阪マラソン組織委員会は、11月25日（日）に開催する「第8回大阪マラソン」の招待選手とゲストランナーを発表した。
招待選手として決定したのは、陸上の長距離王国ケニアの4選手、2014年に行われた仁川アジア大会マラソン男子2位の松村康平さん、第7回大阪マラソン男子2位の池上秀志さん、女子優勝者の木下裕美子さん、2位の井野光子さん、第4回大阪マラソン車いすマラソン優勝者の西田宗城さんら23名。
また、将来マラソンで活躍が期待される選手の育成を目的としたホープ枠として男子の金子晃裕さん、女子の渡邉喜恵さん、中島みなみさんの3選手が出場する。
ゲストランナーには、ウルトラマラソン（100km）の元世界記録保持者の砂田貴裕さん、オリンピック出場経験を持つ寺澤徹さんの2名が決定した。
■招待選手
●男子
・チャールズ・ムネキ（Charles Munyeki）
・ジュリアス・ワホメ（Julius Wahome）
・ウィリアム・モルワベ（William Morwabe）
・アブデナシル・ファティ（Abdenasir Fathi）
・松村康平
・池上秀志
・五十嵐真悟
・松本翔
●女子
・サウド・カンブシア（Soud Kanbouchia）
・フェリスタ・ワンボイ（Felista Wambui）
・野尻あずさ
・吉松久恵
・吉冨博子
・木下裕美子
・井野光子
・坂本喜子
・山口遥
●ホープ枠男子
・金子晃裕
●ホープ枠女子
・渡邉喜恵
・中島みなみ
●車いすマラソン男子
・山本浩之
・西田宗城
・吉田竜太
●ゲストランナー
・砂田貴裕
・寺澤徹 ※チャレンジラン出場
美坂柚木