県議補選の５選挙区１９日告示

県議補選の五選挙区（福島市、白河市・西白河郡、喜多方市・耶麻郡、田村市・田村郡、伊達市・伊達郡）は十九日、告示される。欠員はいずれも一で、二十八日投票の知事選と同時選となる。

伊達市・伊達郡選挙区は元伊達市議会議長の新人佐々木彰氏（５３）＝自民＝、元民主青年同盟県委員長の新人大橋沙織氏（２７）＝共産＝による選挙戦となる見通し。残る四選挙区は立候補予定者が一人のみで、無投票の公算が大きい。

福島市選挙区は元職丹治智幸氏（４６）＝自民＝、白河市・西白河郡選挙区は元県職員の新人三村博隆氏（４８）＝無所属＝、喜多方市・耶麻郡選挙区は元喜多方市議の新人渡部信夫氏（５８）＝自民＝、田村市・田村郡選挙区は元職先崎温容氏（４４）＝自民＝が立候補を表明している。

立候補届け出は十九日午前八時半から午後五時まで福島市市民会館、白河、喜多方、田村の各市役所、伊達市役所保原本庁舎で受け付ける。各選挙区の十日時点の有権者数は福島市が二十三万七千六百四十七人（男十一万四千八百三十人、女十二万二千八百十七人）、白河市・西白河郡が九万一千九百六十三人（男四万五千六百十七人、女四万六千三百四十六人）、喜多方市・耶麻郡が六万四千九十三人（男三万六百五十六人、女三万三千四百三十七人）、田村市・田村郡が五万五千七百三十六人（男二万七千三百九十四人、女二万八千三百四十二人）、伊達市・伊達郡が八万二千九百二十三人（男四万二百六十一人、女四万二千六百六十二人）。