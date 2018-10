【SWEET LOVE SHOWER 2018】みんなのフェス着 フォトアルバム［Part4］親子＆グループver.＿あす10/19はスペシャでDay3全アーティスト放送！

富士山麓 山中湖をのぞむ絶好ロケーションと、激アツROCK、うまいメシ、汗と笑いと出会い……。

夏の終わりの野外フェス、SWEET LOVE SHOWER 2018 ―――。

山中湖畔の特別な一日を過ごす、ラブシャ好きはどんなフェス着で飛んで跳ねて歌ったか。

今回は、「みんなのフェス着 フォトアルバム」の4回目、[Part4]ってことで、親子・ファミリー系、友だちグループ系のおおはしゃぎオーディエンスたちの笑顔を。

それではいってみよう! 今回は盛りだくさんの18ショット! 撮影OKしてくれた親子・ファミリー系、友だちグループ系オーディエンスの、元気いっぱいの最高の笑顔を、ここでチェーーーーーック。

みんなのフェス着 フォトアルバム[Part4]

また、SWEET LOVE SHOWER 2018 公式サイトには、初日 DAY1から3日目 DAY3までの3日間のライブレポート(https://www.sweetloveshower.com/2018/reports/0831.html)を公開中。

さらに、ラブシャに参戦したアーティストたちの渾身のパフォーマンスをとらえた、公式Instagram(https://www.instagram.com/spaceshower_sweetloveshower/)も絶賛公開中。

アクトの迫力ある画像と、専門ライターによる臨場感あふれる描写は、このライブレポートと公式Instagramでチェックしてみて。

―――鉄道チャンネル取材班は、こうした公式ライブレポートの紹介や、オフィシャル画像によるフォトレポート集に加え、オーディエンスの“フェス着”や、ほのぼの&爆笑シーンを追跡。ラブシャ大好きな男女、グループ、親子、ファミリーたちの、笑顔とキメショットを順次アップしていくので、お楽しみに!

スペシャで3日間ぶんを絶賛オンエア中!

そして、ことしの SWEET LOVE SHOWER 2018 の初日 DAY1 から3日め DAY3 までの映像を、各日3時間の大型特別番組としてオンエア。

【オンエア概要】

https://www.sweetloveshower.com/2018/programs/

【オンエア情報】

<リピート>

DAY3: 10/19(金) 19:00~22:00

※DAY3全出演アーティストを放送

エレファントカシマシ / Suchmos / ONE OK ROCK / あいみょん / Age Factory / 小袋成彬 / KICK THE CAN CREW / きゃりーぱみゅぱみゅ / クリープハイプ / GRAPEVINE / Saucy Dog / スガシカオ / SUPER BEAVER / cero / ハナレフジ / My Hair is Bad / Yogee New Waves / yonige / CHAI(OPENING ACT) / TENDRE(MORNING ACOUSTIC)/ DJやついいちろう(エレキコミック) (CLOSING DJ)

11月以降でアーティスト別/ステージ別の特集も放送予定。視聴方法についてはこちらをチェック。

スカパー!加入方法については、この鉄道チャンネルサイトでも「スカパー!」カテゴリで紹介中。こちらもチェックしてみて。

【SWEET LOVE SHOWER 2018 公式ページ】

https://www.sweetloveshower.com/2018/index.html

【SWEET LOVE SHOWER 2018 関連記事】

