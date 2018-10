俳優の賀来賢人さんが公開した、小栗旬さんとのツーショット写真が反響を呼んでいます。

■小栗旬&賀来賢人

14日に放送がスタートした賀来賢人さん主演のドラマ『今日から俺は!!』(日本テレビ系)。16日に賀来さんが自身のインスタグラムに投稿したのは、小栗旬さんとのツーショット。

🙏🙏 #今日から俺は‼︎

小栗さんは、同ドラマの第1話にスペシャルゲストとして出演。賀来さん演じる三橋貴志が転校前に金髪パーマにするために訪れた理髪店の店員として登場。サプライズ出演は話題になりました。

■「かっこよくて、かわいい!」

公開した撮影時のオフショットには、カメラ目線の小栗さんの肩に顔を乗せ、ガン見する賀来さんの姿が。

この1枚にドラマファンからは歓喜の声、そのほかSNSをやっていない小栗さんのインスタ登場にも驚きと喜びの声が寄せられています。

「まさかの、小栗くん登場したとき思わず声出ましたw」

「なにこのツーショット~!かっこよくてかわいい!」

「このツーショットたまらんです」

「旬くんをインスタで見られる日がくるとは! ありがとうございます!」

■妻・榮倉奈々とのキス話も反響

賀来さんは16日に放送の『踊る!さんま御殿』(日本テレビ系)にも出演。

番組MCの明石家さんまに「最近キスシーンしたの誰や?」と聞かれ「嫁です」と、妻である榮倉奈々の名前を出したものの、プライベートのことだと誤解されたことに、慌てて「ドラマで! ドラマで共演して…」と弁解。プライベートを垣間見えた姿にも「キュンキュンする!」と大きな反響がありました。

今後のドラマの展開とスペシャルゲスト、トーク番組での賀来さんを観られるのが楽しみですね。

