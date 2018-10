スイッチ『クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり！ ボーナスエディション』発売開始！妹のココだって冒険しちゃう

セガゲームスは、ニンテンドースイッチ対応ソフト『クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション』の販売を本日10月18日より開始しました。

本作は、『クラッシュ・バンディクー』シリーズの3作品、『クラッシュ・バンディクー』、『クラッシュ・バンディクー2 ~コルテックスの逆襲!~』、『クラッシュ・バンディクー3 ~ブッとび!世界一周~』の3タイトルだけでなく、ボーナスステージとして「あらしのこじょう」と「きんみらいステージ」を加え、計100を超えるステージが高画質で収録された大ボリュームのタイトルです。

オリジナル版からのパワーアップとして、3作品ともに、クラッシュの妹であるココでプレイすることができます。さらに更にアナログスティック対応の最適化や、3作品で統一したセーブシステム、チェックポイントシステムの設置などで、シリーズを初めて遊ぶ方でもすんなりとゲームに没頭する工夫を施したタイトルとなります。この機会にぜひお楽しみください。

『クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション』は、本日2018年10月18日発売。価格は4,900円+税です。

©2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CRASH, CRASH 2, CORTEX STRIKES BACK, CRASH BANDICOOT and WARPED are trademarks of Activision Publishing, Inc.

茶っプリン