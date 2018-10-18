【高校受験2019】福岡県立高「選抜要項」発表

福岡県教育委員会は2018年10月18日、平成31年度（2019年度）福岡県立高等学校入学者選抜要項を発表した。早良や田川など10校で特色化選抜を実施する。県立高校の魅力や高校入試を紹介したパンフレット「県立高校をめざすみなさんへ」がWebサイトに掲載されている。
選抜要項は、選抜日程や基本方針、入学定員、学力検査内容、通学区域などについて記載している。昨年度（2018年度）からのおもな変更点は、特色化選抜の導入と個性重視の特別試験（5校で廃止、1校で新設）、入学願書の性別欄の削除など。
特色化選抜は、早良、太宰府（普通科一般のみ）、三井、三潴、田川、東鷹、西田川、直方（普通科一般のみ）、筑豊、鞍手竜徳の10校で実施する。選考方法は、志願者全員に就学意思を確認するための面接を行う。出願資格を確認する必要がある場合は、作文または実技試験などを実施。調査書と面接などの結果をもとに選考し、合格者を内定する。
個性重視の特別試験は、小倉商業（全学科・コース）、新宮（理数科）、香椎工業（全学科）、福岡講倫館（総合学科）、筑豊（全学科）の5校で廃止。八幡中央高等学校（定時制課程普通科）で新設する。
選抜日程は、特色化選抜の面接・作文・実技試験が1月23日と24日、推薦入学者選抜の面接・作文・実技試験が2月5日と6日、一般入学者選抜の学力検査が3月6日、合格発表が3月14日。
工藤めぐみ