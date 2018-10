海外ドラマ【NUMBERS 天才数学者の事件ファイル】に出演していたキャスト達のその後とは？

FBI捜査官である兄ドンと、天才数学者である弟チャールズが事件を解決する『NUMERS 天才数学者の事件ファイル』。シーズン6まで放送され、人気を博しましたが、その後出演していた女優・俳優は何をしているのでしょうか?引退した女優さんもいたりと、衝撃の現在の彼らを追ってみました。

ロブ・モロー(ドン・エプス役) Rob Morrow

奥さまは『NCIS:ニューオーリンズ』『BONES』などにゲスト出演したこともある女優のデヴォン・アイヤー。

1人娘とともに、ロサンゼルス在住です。

その後は『The Whole Truth(原題)』に主演するものの、こちらのドラマは1シーズンでキャンセルに。

『CSI:NY』『Law&Order:SVU』へのゲスト出演や、映画『はじまりのうた』に出演したのちに、 『アメリカン・クライム・ストーリー』やキーファー・サザーランド主演『サバイバー 宿命の大統領』などに複数話出演、現在は『ビリオンズ』に出演しています♪

BEVERLY HILLS, CA - APRIL 17: Rob Morrow attends the Anti-Defamation League Entertainment Industry Dinner at The Beverly Hilton Hotel on April 17, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images)

デイビッド・クロム・ホルツ(チャールズ・エプス役) David Krumholtz

13歳の頃受けたオーディションがきっかけでブロードウェイデビューし、その後は主に映画・ドラマを中心に活動していきました。

番組終了後は、映画『空飛ぶペンギン』『ジャッジ 裁かれる判事』『女と男の観覧車』などに出演。

ドラマにも精力的に出演しており、複数話出演したものだけでも『グッド・ワイフ』『DEUCE/ポルノストリート in NY』『Living Biblically(原題)』などに出演しています。

2010年には、5年間付き合っていた女優のヴァネッサ・ブリッティングと結婚し、2014年に4月には女の子、12月には男の子が誕生しています。

NEW YORK, NY - OCTOBER 04: Actors David Krumholtz and Vanessa Britting attend the 56th New York Film Festival premiere of 'The Ballad Of Buster Scruggs' at Alice Tully Hall, Lincoln Center on October 4, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

少しぽっちゃりしたような・・・

奥さまとの2ショットです♪

ジャド・ハーシュ(アラン・エプス役) Judd Hirsch

びっくりすることに、ジャド・ハーシュのデビューは1971年、36歳の頃。

その後、映画を中心にキャリアを積み、有名なところでは『インディペンデンス・デイ』シリーズで主人公の1人であるデイヴィッドの父親ジュリアスを演じています。

ジュリアス役や、アラン役のように、暖かみがあり、チャーミングな父親を演じたら右に出るものはいない俳優さんかもしれませんね。

その後はドラマ『ダメージ』『FOREVER DrモーガンのNY事件簿』といった作品に出演。

最近でも精力的に活動しており、コメディドラマ『SUPERIOR DONUTS』ではドーナツ店で起こるドタバタ劇を店長役で好演しています。

NEW YORK, NY - OCTOBER 01: Judd Hirsch attends The 55th New York Film Festival - 'Meyerowitz' at Alice Tully Hall on October 1, 2017 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

ナヴィ・ラワット(アミタ・ラマヌジャン役) Navi Rawat

主人公チャーリーの恋人アミタを演じたナヴィですが、実はチャーリー演じるデイビッド・クロム・ホルツよりも1歳年上だったようです。

その後の彼女ですが、女優として『キャッスル ミステリー作家は事件がお好き』『バーンノーティス 元スパイの逆襲』などに出演した後に、俳優ニック・ノルティの息子、ブラウリー・ノルティと結婚。

と同時に、妊娠も発表されました。

そして、2014年に突然引退を発表し、現在はメディアにはほとんど出ることもなく、その後の生活についてはあまり語られていませんが、画像を見る限り幸せそうですね。

HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 20: Navi Rawat (L) and Brawley Nolte pose for a selfie at Nick Nolte being honored with a Star on the Hollywood Walk of Fame on November 20, 2017 in Hollywood, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

今年唯一キャッチされた様子。

ご家族で幸せそう♪

アリミ・バラード(デイビッド・シンクレア役) Alimi Ballard

アメコミの熱心なコレクターとしても知られているそうで、『The Super Hero Squad Show』というアニメ作品で吹替を担当できて、とても嬉しかったそうです。

その他にもビデオゲームの吹替も担当しました。

ドラマでは『リゾーリ&アイルズ』『BONES』『ルシファー』『クリミナル・マインド』『エレメンタリー ホームズ&ワトソン』などにゲスト出演しています。

『CSI:科学捜査班』『クイーン・シュガー』には複数話に渡って出演していますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

WEST HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 07: Alimi Ballard attends the taping of 'Queen Sugar After-Show' at OWN Oprah Winfrey Network on November 7, 2017 in West Hollywood, California. (Photo by Tibrina Hobson/Getty Images)

ピーター・マクニコル(ラリー・フラインハート役) Peter MacNicol

主人公チャーリーの親友ラリーを演じたピーター・マクニコルは、妻が子供たちを支援する非営利団体を立ち上げていることから、自身も活動に協力しているそうです。

慈善活動を行いながら、『グレイズ・アナトミー』『CSI:サイバー』『アメリカン・ダッド!』『Veep』に出演した他、アニメ『スターウォーズ』『ラプンツェル ザ・シリーズ』の吹き替えも担当しています。

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 19: Actor Peter MacNicol arrives at the 2017 Annual Artios Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 19, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jeffrey Mayer/WireImage)

ダイアン・ファール(メーガン・リーブス役) Diane Farr

美人なFBI捜査官であり、ラリーの恋人メーガンを演じたダイアン・ファールは、シリーズ途中でドラマを降板。

降板理由としては、家庭を大切にしたい、子供を設けたい、慈善活動を行いたいといった理由からだといわれていますが、本人から直接の理由は発表されていません。(降板は、ダイアン・ファールからの申し出です)

その後は、『カリフォルニアケーション』『ディスパレートな妻たち』『プライベート・プラクティス』『チャンス』といった作品に出演しています。

彼女は、女優だけではなく、作家・監督・コラムニストとしても活躍しており、大手の新聞などにコラムも発表しています。多彩な方なんですね♪

SPLITTING UP TOGETHER - 'Asking for a Friend' - Afraid that the answer could ruin his chances with Lena, Martin finds every way he can to avoid asking Lisa Apple if she is pregnant, while the potential pregnancy makes Lena more and more distant. At the same time, Lena worries Mason is changing himself to please his new girlfriend and finds parallels to her own relationship with Martin. Elsewhere, Maya tells Frank a pretend story about her 'friend' who is dating someone new and pregnant to gauge what his honest reaction will be, on ABC's 'Splitting Up Together,' TUESDAY, OCT. 23 (9:30-10:00 p.m. EDT), on The ABC Television Network. (Mitch Haaseth via Getty Images)DIANE FARR