『ドリフェス！R』ファン待望のグッズがついに登場！　ドリカ衣装を再現したユニットジャージ（全2種）の予約受付が開始！

5次元アイドル応援プロジェクト『ドリフェス！R』からドリカ衣装を再現したユニットジャージ（DearDream/KUROFUNE）が登場！ アニメイトオンラインショップ他にて10月18日(木)11時より受注開始となります。
本商品は、「ドリフェス！ファンミーティング03 ～D-Fourプロダクション大運動会!!!～」でDearDream、KUROFUNEのメンバーが着用し、商品化を希望する声が多かったアイテムです。
トップス、ボトムスが別売りで上下をまとめて購入するとお得に！ 12月下旬お届け予定なので、自分へのクリスマスプレゼントにいかがでしょうか♪
ユニットジャージ ver.DearDream● ドリフェス！ユニットジャージ ver.DearDream トップス
価格：¥8,500＋税
▲裏
アニメイトオンラインショップでの購入はこちら
● ドリフェス！ユニットジャージ ver.DearDream ボトムス
価格：¥6,000＋税
▲裏
アニメイトオンラインショップでの購入はこちら
● ドリフェス！ユニットジャージ ver.DearDream 上下セット
価格：¥14,000＋税
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ユニットジャージ ver.KUROFUNE● ドリフェス！ユニットジャージ ver.KUROFUNE トップス
価格：¥8,500＋税
▲裏
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● ドリフェス！ユニットジャージ ver.KUROFUNE ボトムス
価格：¥6,000＋税
▲裏
アニメイトオンラインショップでの購入はこちら
● ドリフェス！ユニットジャージ ver.KUROFUNE 上下セット
価格：¥14,000＋税
アニメイトオンラインショップでの購入はこちら
予約情報
予約期間：2018年10月31日（水）まで
商品お届け：12月下旬予定
【予約受付サイト】
・KOKOdake.
・バンコレ！
・アニメイトオンラインショップ