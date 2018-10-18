アニメイトタイムズ

『ドリフェス！R』ファン待望のグッズがついに登場！　ドリカ衣装を再現したユニットジャージ（全2種）の予約受付が開始！

5次元アイドル応援プロジェクト『ドリフェス！R』からドリカ衣装を再現したユニットジャージ（DearDream/KUROFUNE）が登場！　アニメイトオンラインショップ他にて10月18日(木)11時より受注開始となります。

本商品は、「ドリフェス！ファンミーティング03 ～D-Fourプロダクション大運動会!!!～」でDearDream、KUROFUNEのメンバーが着用し、商品化を希望する声が多かったアイテムです。

トップス、ボトムスが別売りで上下をまとめて購入するとお得に！　12月下旬お届け予定なので、自分へのクリスマスプレゼントにいかがでしょうか♪

ユニットジャージ ver.DearDream● ドリフェス！ユニットジャージ ver.DearDream トップス

価格：¥8,500＋税

▲裏

▲裏

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

● ドリフェス！ユニットジャージ ver.DearDream ボトムス

価格：¥6,000＋税

▲裏

▲裏

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

● ドリフェス！ユニットジャージ ver.DearDream 上下セット

価格：¥14,000＋税

【グッズ-ジャンパー・コート】ドリフェス! ユニットジャージ ver.DD セット/Mサイズ【流通限定】

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

ユニットジャージ ver.KUROFUNE● ドリフェス！ユニットジャージ ver.KUROFUNE トップス

価格：¥8,500＋税

▲裏

▲裏

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

● ドリフェス！ユニットジャージ ver.KUROFUNE ボトムス

価格：¥6,000＋税

▲裏

▲裏

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

● ドリフェス！ユニットジャージ ver.KUROFUNE 上下セット

価格：¥14,000＋税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

予約情報

予約期間：2018年10月31日（水）まで
商品お届け：12月下旬予定

【予約受付サイト】
・KOKOdake.
・バンコレ！
アニメイトオンラインショップ

公式サイト
公式twitter(@dfes_official)
FINAL STAGE projectサイト

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

©株式会社アニメイトラボ