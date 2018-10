本作は、日本におけるMMORPGの中で最高峰のグラフィック、アクション、カスタマイズを誇る作品となっている。自由度の高いキャラクターメイキングで世界に1体だけのキャラクターを作り、広大なオープンワールドでの冒険を楽しもう。

また、大きな特徴として挙げられるのが、自由自在な操作性と高いアクション性。従来の固定された視点で進行するモバイルMMORPGではなく、美麗なグラフィックで表現されたゲームの世界を360度見渡すことができる。

■祝!人気無料ランキング1位!すべてのプレイヤーに「ルビー1,000個」プレゼント!

先日、「ヴェンデッタ」はApp Storeストアにて人気無料アプリランキング第1位を獲得いたしました。事前登録報酬に加えて、プレイヤーの皆様全員に「ルビー1,000個」をプレゼントいたします。

さらにTwitterキャンペーンで実施した武器コスチューム総選挙で1位になったアイテムは3日目のミッションイベント、装備コスチュームは7日目のミッションイベント達成でプレゼントいたします。こちらは、達成でき次第必ずもらうことができます。

その他イベントで達成したアイテムもすべてプレゼントいたします。 ぜひゲットしてください。

ミッションイベントの詳細は公式ブログをご確認ください。

■正式サービス開始!事前登録報酬をゲットしよう!

事前登録者数が30万人を突破し5万人達成から30万人達成までの全報酬をプレイヤーの皆様にプレゼントさせていただきます。「マジックストーン1,000個」、「秘薬II 200個」、「ルビー200個」、「スコールの破片50」、「ルビー500個」はゲーム内の「郵便」から受け取ることができます。ぜひ報酬を受け取っていただきヴェンデッタの世界をお楽しみください。

受け取り期間

2018年10月18日(木)から2018年11月17日(土)まで

事前登録報酬

登録者様全員:ルビー500個

登録者数5万人達成:マジックストーン1,000個

登録者数10万人達成:秘薬II 200個

登録者数15万人達成:ルビー200個

登録者数20万人達成:スコールの欠片50個

登録者数30万人達成:ルビー500個

受け取り方法

ゲーム内「郵便」よりお受け取り下さい。(保管期間7日間)

※なお、報酬はアカウント毎に一度しかもらえません。ご了承ください。

