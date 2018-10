■光り輝く金属を身に纏う巨大な古龍「マム・タロト」が登場!

マム・タロト

光り輝く金属を身に纏う巨大な古龍。その生態や纏っている金属は個体ごとに違いが見られるようだ。機会が訪れた際には徹底した調査を行いたい。別名、爛輝龍(らんきりゅう)と呼ばれる。

特別調査【マム・タロト】

※特別調査【マム・タロト】は、実施期間のみプレイできます。下記期間以外でも今後開催予定です。また、10月31日(水)より配信予定のタイトルアップデートが必要です。

特殊クエスト「地母神の豪奢なる宴」

受注・参加条件:ハンターランク(HR)16以上

フィールド:地脈の黄金郷

メインターゲット:マム・タロトの撃退

集会エリアメンバー全員で協力しながら、マム・タロトの大角の完全破壊を目指せ!特別調査報酬で鑑定武器を手に入れよう!

※特別なイベント進行で参加できるようになります。

特別調査【マム・タロト】とは、集会エリアメンバー全員で協力しながら、「マム・タロトの大角の完全破壊」を目指す特別なクエスト。調査完了後には「特別調査報酬」として、調査項目の達成度に応じた報酬を得ることが可能に!

ハンターランク(HR)16以上になると、探索やフリークエスト中にマム・タロトの痕跡を見かけるようになり、この痕跡を採集し、調査拠点にいる「!」付きの大団長に話しかけると、特別調査【マム・タロト】に挑むことができる。

※集会エリア(酒場「星の船」)以外のクエストカウンターやクエストボードからは受注/参加できません。

※特別調査【マム・タロト】のクエストは途中参加可能です。ただし、クエスト中に救難信号の発信は行えません。

※特別調査【マム・タロト】のクエストを完遂時は、報酬の受け取りが完了するまでマム・タロトのクエストに挑戦することはできません。

※このクエストでは激運チケットは利用できません。

※調査完了後も、期間中なら別個体のマム・タロトを調査可能です。「追跡レベル」、「調査項目の達成状況/達成度」は初期状態からの調査となります。

※集会エリアから退出してしまった場合、退出した時点での「達成度」で報酬が受け取れます。

※報酬の受取は調査期間終了後でも可能です。

受注可能期間

2018年11月2日(金)AM9:00~11月16日(金)AM8:59

鑑定武器

マム・タロトが纏うという金属片により、ボーナスが付くなど性質の違う武器を手に入れることが可能。

マム・タロトの素材を入手して、新たな装備を生産&強化しよう!

特別調査「マム・タロト」のクエストで「暁ノ武士チケット」を集め、オトモ装備を生産しよう。

武者ネコαシリーズ

重ね着装備が手に入る「納品依頼」が登場。

特別調査【マム・タロト】に関わるクエスト「地母神の豪奢なる宴」をプレイすると、暁ノ武士【誉】、【寂】の各部位を獲得できる納品依頼がオープン。納品依頼をクリアして新たな重ね着装備を手に入れよう!

暁ノ武士【誉】

暁ノ武士【寂】

■不具合の修正

その他不具合修正を10月31日予定のアップデートで行います。詳細は下記をご覧ください。

■Steam版「モンスターハンター:ワールド」今週の注目イベントクエスト情報

「ロックマン」スペシャルコラボレーションとなるイベントクエスト「ラッシュ大騒動!!?」を開催。

「ロックマン」スペシャルコラボが間もなく開催!

10月19日(金)AM9:00より11月2日(金)AM8:59までの期間限定にて、「ロックマン」とのスペシャルコラボレーションとなるイベントクエスト「ラッシュ大騒動!!?」を開催!3Dドット絵で描くロックマン風オトモ装備が登場!さらに専用のイベントクエストでは、プレイヤーが装備している武器種によってロックマンシリーズのBGMも変化!懐かしい8ビット時代のロックマンシリーズが蘇る。

期間

2018年10月19日(金)AM9:00~11月2日(金)AM8:59

※受注・参加条件:ハンターランク(HR)13以上。

※Steam版「モンスターハンター:ワールド」は、最新バージョンに更新のうえでお楽しみ下さい。現在の最新バージョンは「Revision:154766」(10/4時点)となり、ゲームを再起動する事により更新が行われます。ウィンドウモードで起動した際のフレーム左上の表示にて、バージョンの確認ができます。異なるゲームバージョンでは、マッチングすることができませんのでご注意下さい。

