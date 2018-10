今週は、「コール オブ デューティ」シリーズの最新作となる「コール オブ デューティ ブラックオプス4」が、約22.9万本を販売して首位に。前作「コール オブ デューティ ワールドウォーII」が初週約16.8本だったことを踏まえても、順調な滑り出しと言えそうだ。

そのほか、新作タイトルでは、完全オリジナルタイトルのPS4「竜星のヴァルニール」が約0.9万本でトップ10内にランクイン。29位には「戦極姫7 ~戦雲つらぬく紅蓮の遺志~」が滑り込んだ。

注目したいのが、30位に入った「Star Wars バトルフロント II」。前週261位からのジャンプアップとなっているが、直近のアップデートに加え、今後もさまざまな要素が実装されるのが影響しているのだろうか。

■週間ゲームソフト販売本数ランキング(2018年10月8日~10月14日)

情報提供:メディアクリエイト

