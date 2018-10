本イベントでは「DEAD OR ALIVE 6」の最新バージョンを試遊出展。先日発表された「バース」「ティナ」「ミラ」をプレイできるほか、その他のキャラクターにもさらなるバージョンアップが追加されているとのこと。

メインプログラムとなる「DEAD OR ALIVE 5 Last Round ファイナルトーナメント2018」は、「DEAD OR ALIVE 5」シリーズで最後の公式トーナメントとなり、参加するプレイヤーの事前登録を公式サイトにて開始。優勝者、準優勝者にはトロフィーと賞金が進呈される。

また、例年好評を博している「コスプレコレクション」「フォトコンテスト」「イラストコンテスト」も開催される。「コスプレコレクション」では「DOA」シリーズのお気に入りのキャラクター衣装に扮して当日の会場を盛り上げてくれる人を募集する。

そして「フォトコンテスト」では「DEAD OR ALIVE 5 Last Round」「DEAD OR ALIVE Xtreme 3」「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」で4部門のテーマに沿って撮影した魅力あふれる写真、「イラストコンテスト」では「DOA」「DOAX」シリーズに登場するキャラクターたちを自由に描いたイラストを、それぞれ募集。入選者や作品については当日の会場にて展示を行い、一部優秀作品についてはステージでの紹介や賞品の贈呈を予定しているとのことだ。

そのほか、来場者特典として「DEAD OR ALIVE 6」「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」のオリジナルグッズを用意。入場は無料となっている。各詳細は公式サイトをチェックしよう。

公式サイト

https://www.gamecity.ne.jp/doafes/2018

■「DEAD OR ALIVE FESTIVAL 2018」イベント概要

タイトル

DEAD OR ALIVE FESTIVAL 2018(デッド オア アライブ フェスティバル 2018)

日程

2018年11月18日(日)開場 12:00 開演 13:00~18:00 終演予定

会場

御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター(https://solacity.jp/cc/)

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6

【交通】

<電車>

・JR中央線、千代田線「御茶ノ水」駅より徒歩1分

入場料

無料

来場者特典

DEAD OR ALIVE 6 オリジナルネックストラップ

DEAD OR ALIVE 6 オリジナル缶バッジ

DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation 1周年記念クリアファイル

DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation 1周年記念ポストカード

DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation SSR 確定ガチャチケット

※観戦、観覧のみの場合、事前登録は必要ありません。

※会場の都合により入場を制限する場合がございます。

※来場者特典は数に限りがございますので、予めご了承ください。

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.(C)2012-2015 コーエーテクモゲームス Team NINJA All rights reserved.Akira, Sarah, Pai, Jacky characters (C)SEGA.Virtua Fighter is either a registered trademark or trademark of SEGA Corporation.